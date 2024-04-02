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        Haberler Gündem Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem! 2 Nisan 2024 Salı bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Muğla Datça'da deprem! 2 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem listesi anlık olarak güncelleniyor. Türkiye'de her gün kimisi hafif kimisi şiddetli birçok deprem meydana gelirken; AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak duyuruyor. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Nisan 2024 Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 08:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 08:12
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        Coğrafi konumu nedeniyle en önemli gündemlerinden biri deprem olan ülkemizde gün içinde yaşanan son depremler araştırılıyor. Türkiye ve yakında çevresinde meydana gelen sarsıntılar korkuya neden oluyor. İşte, 2 Nisan 2024 Salı anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

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        MUĞLA DATÇA'DA DEPREM

        AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.33’te kaydedilen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        ADANA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 15.08'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinede 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.91 KM olarak kaydedildi.

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        AKDENİZ AÇIKLARI 2.9 İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 15.06'da Muğla'nın Ortanca ilçesine 55.30 KM uzaklıkta Akdeniz açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 23.59 KM olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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