Son dakika! Birçok kentte 65 yaş ve üstü için kısıtlama!

AA

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bazı kararlar alındı.

"10.00-12.00 ARASINDA ALIŞVERİŞ YAPABİLİRLER"

DHA'da yer alan habere göre, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: "Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00- 12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00- 16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi."

"16.00-20.00 ARASINDA PAZARA GİRİŞ YASAK"

AA'da yer alan habere göre ise Balıkesir'de 65 yaş ve üstü vatandaşların 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine girişleri yasaklandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Toplantıda alınan kararlara göre, düğünlerde yakın temasta bulunabilme riski dolayısıyla bütün düğünlerin süreleri en fazla 3 saat olacak.

"DÜĞÜNLER SAAT: 23.00'TE SON BULACAK"

Ayrıca, düğünlerde müzik yayını en geç saat 23.00'te sonlandırılacak. Düğün konvoylarında mümkün olduğunca az sayıda araç bulundurulacak, araçların içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Çay ocakları, kahvehane ve kıraathanelerde oturma düzeni, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma rehberine uygun olmasına özen gösterilecek.

"ÇAPRAZ OTURMA DÜZENİ UYGULANACAK"

Masalar arasında her yönden 1.5 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak. Karşılıklı oturmada masanın genişliği 70 santimetreden az ise iki masa birleştirilerek kullanılacak ve çapraz oturma düzeni uygulanacak.

TOPLU TAZİYELERE İZİN VERİLMEYECEK

Yoğun insan hareketinin bulunduğu sahil bölgeleri, parklar ve piknik alanları başta olmak üzere bütün cadde ve meydanlarda sabit veya seyyar olarak dondurma, mısır, kuru yemiş, midye gibi ürünlerin satışının yapıldığı yerlerde işletme sahipleri tarafından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması sağlanacak. Söz konusu iş yerleri tarafından ilgili belediye ile irtibat kurularak zeminde müşterilerin sosyal mesafeye uymaları için işaretleme yapılacak. Toplu taziyelere izin verilmeyecek, taziye evi, taziye çadırı gibi uygulamalar olmayacak. İlde görevli imamlar tarafından kendi sorumluluk alanlarındaki bütün cenazelerin İlçe Müftülüğüne bildirilmesi sağlanarak, Müftülük tarafından cenaze defin bilgileri ilgili kolluk birimine ivedilikle iletilecek.

HAKKARİ'DE DÜĞÜN SÜRESİ 2 SAATE DÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin süresi 2 saate düşürüldü, 65 yaş ve üstü kişilerin de sokağa çıkmaları kısıtlandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

DÜĞÜNLER 15.30 İLE 17.30 ARASINDA OLACAK

''İlgili tarih ve sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile 14.30-18.30 saatleri arasında yapılması kararlaştırılan sokak düğünlerinin 15.30-17.30 saatleri arasında (4 saatten 2 saate indirilmesine) yapılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın saat 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

TEKİRDAĞ'DA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU ALANLARA GİRMEYECEK

Tekirdağ'da da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Toplantıda alınan kararlara göre, sokak düğünlerinin süresi 3 saat olarak belirlendi. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu 16.00 - 18.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlandı. Taksilerde 65 yaş ve üzeri kişilerin bulunması halinde araca 3 kişiden fazla yolcu alınmaması kararlaştırıldı.