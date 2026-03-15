Bitlis’in Tatvan ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nazmi Adsız (59) ve yanındaki eşi Zehra Adsız (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 6 aylık F.A. isimli bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

DHA'daki habere göre kaza; saat 16.00 sıralarında Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Van yönüne seyir halindeki Nazmi Adsız yönetimindeki otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Nazmi Adsız ile yanındaki eşi Zehra Adsız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan TIR şoförü ile otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İHA'daki habere göre; ağır yaralanan 6 aylık F.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

4 yaşındaki ağabeyin tedavisi hastanede devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Nazmi ve Zehra Adsız çiftinin cenazeleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.