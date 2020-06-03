Bitlis'te gri listedeki 2 terörist öldürüldü

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İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs tarihinde, Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Terörden Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de 500 bin lira ödülle aranan teröristler olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırlayan, örgütte sabotajcı olarak faaliyet yürüten "Mazlum Garzan" kod adlı Veysel Kaya olduğu tespit edildi.



Ayrıca, 2019 yılında Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yapılan DNA testi sonucunda; Gri Liste’de yer alan sözde Fırat Eyaleti Suruç/Bozova Alan sorumlusu "Serhat" kod adlı Ahmet Korhan olduğu belirlendi.

SOYLU: KAHRAMANLARIMIZIN OPERASYONUNU TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2020