Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İHA'daki habere göre; Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber karinalı lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bottaki 21 düzensiz göçmen sağ, 1 düzensiz göçmen ise yaralı olarak kurtarıldı.

Ekipler ayrıca 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli yakalanırken, kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan detaylı görüşmelerde kayıp göçmen bulunmadığının belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına son verildi.