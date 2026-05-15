        Son dakika: Bodrum'da göçmen botu su aldı, bir göçmen hayatını kaybetti

        Bodrum'da göçmen botu su aldı, bir göçmen hayatını kaybetti

        Muğla'da açıklarında su almaya başlayan fiber karinalı lastik botta bulunan 21 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 13:14 Güncelleme:
        Göçmen botu su aldı: 1 ölü

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        İHA'daki habere göre; Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber karinalı lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bottaki 21 düzensiz göçmen sağ, 1 düzensiz göçmen ise yaralı olarak kurtarıldı.

        Ekipler ayrıca 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli yakalanırken, kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan detaylı görüşmelerde kayıp göçmen bulunmadığının belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

