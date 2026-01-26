Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bir motoryat karaya oturdu, Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI YAPILDI

DHA'nın haberine göre; Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından ilçede etkili olan fırtına nedeniyle Ortakent ve Yalıkavak mahallelerinde ağaçlar devrildi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen ağaçlar nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla ağaçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

DUVAR OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Cumhuriyet Mahallesi’nde ise fırtınanın etkisiyle bir duvar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Duvarın altında kalan su borusu patlarken, otomobilde de hasar oluştu. Ekipler tarafından su borusunun onarımı için çalışma yapıldı.

FERİBOT SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-İstanköy arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

MOTORYAT KARAYA OTURDU

Gümbet Koyu’nda tonozdan kopan bir zodyak bot, başka bir balıkçı teknesi tarafından yedeklenerek kurtarıldı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bir motoryat ise tonozdan kopması sonucu sürüklenerek karaya oturdu.