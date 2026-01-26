Habertürk
        Son dakika: Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bir motoryat karaya oturdu ve bazı yollarda ulaşım aksadı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bodrum-İstanköy feribot seferleri de iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:43
        Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal
        Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bir motoryat karaya oturdu, Bodrum-İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

        DENİZLERDE FIRTINA UYARISI YAPILDI

        DHA'nın haberine göre; Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından ilçede etkili olan fırtına nedeniyle Ortakent ve Yalıkavak mahallelerinde ağaçlar devrildi.

        YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

        Devrilen ağaçlar nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla ağaçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

        DUVAR OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

        Cumhuriyet Mahallesi’nde ise fırtınanın etkisiyle bir duvar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Duvarın altında kalan su borusu patlarken, otomobilde de hasar oluştu. Ekipler tarafından su borusunun onarımı için çalışma yapıldı.

        FERİBOT SEFERİ İPTAL EDİLDİ

        Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-İstanköy arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        MOTORYAT KARAYA OTURDU

        Gümbet Koyu’nda tonozdan kopan bir zodyak bot, başka bir balıkçı teknesi tarafından yedeklenerek kurtarıldı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bir motoryat ise tonozdan kopması sonucu sürüklenerek karaya oturdu.

        #Muğla
