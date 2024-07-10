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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Boğazda gemi trafiği askıya alındı | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı

        İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:52
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        Boğazda gemi trafiği askıya alındı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

        Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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