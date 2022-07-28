Boşanma dilekçesi verdikten sonra eşini bıçakladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kadına yönelik şiddet bitmiyor... Son dakika: Boşanma dilekçesi verdikten sonra eşini bıçakladı! - Güncel haberler
ABONE OL

Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını bıçakla yaraladı

Kadına yönelik şiddet bu kez Karaman'da dehşete düşürdü. Kentte bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı

Kadına yönelik şiddet bitmiyor... Son dakika: Boşanma dilekçesi verdikten sonra eşini bıçakladı! - Güncel haberler
Boşanma dilekçesi verdikten sonra eşini bıçakladı!
0:00 / 0:00

Karaman'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Uğur ve Yıldız Y. çifti, anlaşmalı boşanmak için gittikleri Karaman Adliyesinde dilekçe verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

AA'da yer alan habere göre, bir süre sonra Uğur Y, eşinin çalıştığı iş yerine gitti. Burada ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kocası tarafından kalçasından bıçakla yaralanan Yıldız Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Uğur Y, polislerce gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bahçeli'den sert açıklama: Hiç kimsenin hakkı yok! - Haberler
GÜNDEM 'Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya kimsenin hakkı ...
Beyoğlu'nda şiddet uygulayan polisler hakkında inceleme
GÜNDEM Beyoğlu'nda şiddet uygulayan polisler hakkında ...
Bir garip olay! Polise uydurduğu 'kaza geçirdim' yalanına hapis istemi - Haberler
GÜNDEM 'Kaza geçirdim' yalanına hapis istemi
Son dakika: Antalya'da ormanlık alan alevlere teslim!
GÜNDEM Antalya'da çıkan yangın kontrol altında
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı
GÜNDEM 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav giriş ...
İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret zammı sonrası en düşük işsizlik parası kaç TL oldu? Zamlı işsizlik maaşları listesi
GÜNDEM En düşük işsizlik maaşı...
8 aylık hamile Songül, evinde ölü bulundu
GÜNDEM 8 aylık hamile kadın ölü bulundu
Son dakika: Aksaray'da balık ölümleri dikkat çekti!
GÜNDEM Aksaray'da balık ölümleri!
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den Ankara, İzmir ve İstanbul için hafta sonu uyarısı!
GÜNDEM Meteoroloji'den 3 büyük kent için hafta sonu uyarısı!
Kayıp kuaförden acı haber!
GÜNDEM Kayıp kuaförden acı haber!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.