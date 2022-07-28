Boşanma dilekçesi verdikten sonra eşini bıçakladı! 0:00 / 0:00

Karaman'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Uğur ve Yıldız Y. çifti, anlaşmalı boşanmak için gittikleri Karaman Adliyesinde dilekçe verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

AA'da yer alan habere göre, bir süre sonra Uğur Y, eşinin çalıştığı iş yerine gitti. Burada ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kocası tarafından kalçasından bıçakla yaralanan Yıldız Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Uğur Y, polislerce gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA