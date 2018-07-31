BOTAŞ, özel sektör doğalgaz santrallerine sattığı gazın fiyatını yüzde 49 oranında artırdı. 1 Ağustos’tan itibaren 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 868 TL’den 1312 TL’ye yükseltildi.

BOTAŞ doğalgazdan elektrik üreten santrallere fiyat artışına ilişkin yazı göndermeye başladı. Peki bu ne anlama geliyor? Elektrik üretiminde doğalgaz kullanan santrallerin üretim maliyeleri bu zamla artacak. Ancak hangi oranda elektrik fiyatına yansıyacağı henüz hesaplanmadı.

Enerji sektörü uzmanları yaklaşık olarak piyasada oluşan elektrik fiyatlarını yüzde 15-20 düzeyinde etkileyebileceğini söyledi. Yapılan artışın konutlardaki kullanılan doğalgaz fiyatlarına doğrudan yansıması bulunmuyor.

Yazıda ayrıca BOTAŞ'ın, sattığı doğalgazın ödemesini artık dolar üzerinden alacağı belirtildi. Bunun için bugün itibariyle ABD dolar kuru 4,86 lira olarak baz alındı. Sonraki ödemelerde Merkez Bankasının işlemin yapıldığı günkü dolar satış kuru baz alınacak.

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