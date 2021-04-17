Mutasyon kabusu! 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSON DAKİKA: Brezilya'da P1 varyantı nedeniyle yetkililerden 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' çağrısı
ABONE OL

Brezilya'da P1 varyantı nedeniyle yetkililerden 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' çağrısı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün (Covid-19) mutasyonu olan P1 varyantının hamilelerde daha agresif olduğunu açıkladı. Bakanlık bu kapsamda çiftlere hamilelik planlarını ertelemeleri tavsiyesinde bulundu

SON DAKİKA: Brezilya'da P1 varyantı nedeniyle yetkililerden 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' çağrısı
Mutasyon kabusu! 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' çağrısı
0:00 / 0:00
DHA

Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Raphael Parente, dün düzenlediği basın toplantısında P1 varyantının hamilelere karşı daha agresif ve tehlikeli olduğunu belirterek çiftlerin hamilelik planlarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu.

Parente, "Mümkünse hamileliği biraz daha iyi bir zamana kadar erteleyin. Uzmanların klinik deneyimleri, bu yeni varyantın hamile kadınlarda daha agresif olduğunu gösteriyor" dedi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YARISINDAN FAZLASI GENÇ

Amazon şehri Manaus'ta ortaya çıkan P1 varyantı, Brezilya'da can kayıplarında ve vaka sayılarında artışa neden oldu. Bilim insanları, ülkenin ölü sayısını 350 binin üzerine çıkaran enfeksiyon dalgasının arkasındaki ana faktörün P1 varyantı olduğuna inanıyor. Brezilya'da salgın giderek daha genç insanları etkiliyor ve hastaneler tarafından paylaşılan verilerde, Mart ayında yoğun bakımdaki tüm hastaların yarısından fazlasının 40 yaşında veya daha genç olduğu ifade ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DSÖ açıklamıştı! Diyabetliler ve obez hastalar koronavirüsü daha ağır geçiriyor
SAĞLIKDSÖ açıklamıştı! O kişiler koronayı daha ağır ...
Korona hastası oruç tutabilir mi? Uzmanından kritik uyarı! - Haberler
SAĞLIKKorona hastalarına oruç uyarısı!
Sağlık Bakanlığı paylaştı! "Bir fırsat" - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakanlığı paylaştı! "Bir fırsat"
Vegan beslenme nedir? Vegan beslenme nasıl yapılır?
SAĞLIKVegan beslenme nedir?
Covid'i yenen sağlıkçı: Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum
SAĞLIK'Nefes alamadığım için ağladım'
Kritik uyarı! Koronavirüse iyi geliyor diye kullanılıyor ama... - Haberler
SAĞLIKKoronavirüse iyi geliyor diye kullanılıyor ama...
17 Nisan Koronavirüs tablosu... Son dakika corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Kırmızı kodlu alan görüntülendi! Hasta yaşı 30'lara indi - Haberler
SAĞLIKKorkutan açıklama! Kırmızı kodlu alan görüntülendi
Son Dakika: Yerli aşı geliyor! Bakan Varank ilk gönüllü oldu! - Haberler
SAĞLIKBakan Varank yerli aşıda gönüllü olacak
SON DAKİKA 16 Nisan Koronavirüs tablosu AÇIKLANDI - corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Vefat sayısı
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu