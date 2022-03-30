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Bruce Willis'ten kötü haber! Afazi teşhisi konulan yıldız oyunculuğu bırakıyor

Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber geldi. Ünlü oyuncuya beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konuldu

Son dakika: Bruce Willis'ten kötü haber!
Bruce Willis'ten kötü haber!
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Ailesi tarafından yapılan açıklamada Willis'in, oyunculuk kariyerini bırakacağı ifade edildi.

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn imzalı ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'afazi' teşhisi konulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Willis'in oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.

'MAVİ AY' DİZİSİYLE TANINDI

Emmy ve Altın Küre ödül sahibi olan 67 yaşındaki Bruce Willis'in filmleri dünyada 3,5 milyar dolar gişe yaptı.

Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Daha sonra da New York'a yerleşti.

Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu.

İŞTE ROL ALDIĞI BAŞLICA FİLM VE DİZİLER

1980 The First Deadly Sin-Lokantaya giren adam
1980 A Guru Comes Extra
1982 The Verdict
1987 The Return of Bruno Bruno Radolini
1987 Blind Date Walter Davis
1988 Sunset Tom Mix
1988 Die Hard John McClane
1989 In Country Emmett Smith
1989 Look Who's Talking Mikey (Seslendirme)
1989 That's Adequate Himself
1990 Die Hard 2 John McClane
1990 Look Who's Talking Too Mikey (Seslendirme)
1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow
1991 Mortal Thoughts James Urbanski
1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins

TV DİZİLERİ

1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"
1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"
1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm
1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid (Seslendirme)
1997 Mad About You Amnesia Patient, "The Birth Part 2"
1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"
2000 Friends Paul Stevens (Üç bölüm)
2002 True West Lee Televizyon filmi
2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"

YAPIMCISI OLDUĞU ESERLER

1988 Sunset (Yardımcı yapımcı)
2002 The Crocodile Hunter: Collision Course (Yapımcı)
2007 The Hip Hop Project (Yardımcı yapımcı)

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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