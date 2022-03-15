Pek çok insanın bu iddiaların doğru olamayacağını söylemesinin ardından bir Twitter kullanıcısı, bunun söylentiden öte olduğunu ve Willis'in bu hastalığının yönetmen bir arkadaşı tarafından açıklandığını ileri sürdü. Aynı kişinin bu sözlerini destekler nitelikte bir paylaşım da gazeteci Dan Przygoda'dan geldi:

Willis'in replikleri ezberlemekte zorlandığı için kulaklık kullandığını birlikte aynı filmde rol almış pek çok arkadaşımdan duydum.

Ancak ortaya atılan bu iddialara Bruce Willis'ten henüz bir açıklama gelmedi.