Bu fotoğraf bugün çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika! Bu fotoğraf bugün çekildi - Haberler
ABONE OL

Antalya'da hava yaz aylarını aratmadı, sahiller doldu

Antalya ve Alanya ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle sahiller doldu. Antalya'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 31 dereceye kadar ulaştı. Alanya ilçesinde de termometreler 29, deniz suyu sıcaklığı 26 derece olarak ölçüldü

Son dakika! Bu fotoğraf bugün çekildi - Haberler
Bu fotoğraf bugün çekildi
0:00 / 0:00
DHA

Geçen haftayı yağışlı ve serin geçiren turizm kenti Antalya'da hafta sonu hava sıcaklıkları yükseldi. Ekim ayı hava sıcaklığı mevsim normalinin 26,5 derece olduğu kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 31 dereceye kadar ulaştı.

Yaz aylarını aratmayan sıcaklık nedeniyle kentteki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yerli ve yabancı tatilcilerle doldu.

Sahile gelen tatilciler sıcaklığı 26 derece olan denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler kumsalda yatarak güneşlenirken, kimileri ise çocuklarıyla oyun oynadı. Kentte mevsim normalinin 5 derece üzerinde olan hava sıcaklığının yarın da aynı şekilde olması bekleniyor.

ALANYA'DA TURİSTLER SAHİLLERİ DULDURDU

Alanya ilçesinde de termometreler 29, deniz suyu sıcaklığı 26 derece, nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü. Alanya'nın Galipdere, Damlataş ve Kleopatra plajları da sıcağın etkisiyle yabancı turistlerle doldu.


Turistler sahilde güneşlenip, ekim ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB'den özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine destek - Haberler
GÜNDEMMEB'den özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ...
SON DAKİKA ISPARTA'DA VAHŞET! Boşandığı eşi öldürdü! Parçaladı! Yaktı! - Haberler
GÜNDEMBoşandığı eşi öldürdü! Parçaladı! Yaktı!
MEB'den sınav süreçlerine ilişkin asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı
GÜNDEMMEB'den asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi ...
Beşiktaş Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
GÜNDEMBeşiktaş Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
SON DAKİKA! Müebbet hapse çarptırıldı! Mahkemeyi protesto etti! - Haberler
GÜNDEMMüebbet hapse çarptırıldı! Mahkemeyi protesto etti!
SON DAKİKA! Melek Aslan cinayetinde önemli gelişme! - Haberler
GÜNDEMMelek Aslan cinayetinde önemli gelişme!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de açıklamalar
GÜNDEM"Macron'un tedaviye ihtiyacı var"
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması! - Haberler
GÜNDEMAkar'dan S-400 açıklaması!
SON DAKİKA OLAY VİDEO! Köpeğini gezdiriyordu! Sonrası akılalmaz! - Haberler
GÜNDEMKöpeğini gezdiriyordu! Sonrası akılalmaz!
SON DAKİKA! Başkan Böcek'in durumuyla ilgili önemli gelişme! - Haberler
GÜNDEMBaşkan Böcek'in durumuyla ilgili önemli gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X