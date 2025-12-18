İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 kişilik şebeke çökertildi. "Per/10 change otobüs" adı verilen operasyonda, şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen otobüslerin motor ve şasi numaralarını yurtdışından getirdikleri otobüslere aktararak sözde tamir ettirmiş gibi yapıp sattıkları öğrenildi.

Motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 18 otobüse polis ekipleri el koydu. Operasyonlarda çok sayıda çalıntı otobüs yedek parçası da ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

DHA'nın haberine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada otobüslerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sahte belgelerle satan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem, sel gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılmaz hale gelen otobüsleri, sigorta şirketlerinden hurda olarak satın aldıkları belirlendi.

REKLAM

SAHTE BELGELERLE SATIŞ YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra yurtdışından getirdikleri aynı model ve renkteki otobüslerin motor ve şasi numaralarını hasarlı otobüslere geçirerek sözde tamir ettirmiş gibi yapan şüphelilerin, araçları sahte belgelerle 3. kişilere sattıkları ve milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.