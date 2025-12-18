Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bu kez de "Change otobüs" operasyonu! 27 kişilik şebeke çökertildi

        Bu kez de "Change otobüs" operasyonu! 27 kişilik şebeke çökertildi

        İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 kişilik şebeke çökertildi. "Per/10 change otobüs" adı verilen operasyonda, şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen otobüslerin motor ve şasi numaralarını yurtdışından getirdikleri otobüslere aktararak sözde tamir ettirmiş gibi yapıp sattıkları öğrenildi. Motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 18 otobüse polis ekipleri el koydu. Operasyonlarda çok sayıda çalıntı otobüs yedek parçası da ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu kez de "Change otobüs" operasyonu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 kişilik şebeke çökertildi. "Per/10 change otobüs" adı verilen operasyonda, şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen otobüslerin motor ve şasi numaralarını yurtdışından getirdikleri otobüslere aktararak sözde tamir ettirmiş gibi yapıp sattıkları öğrenildi.

        Motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 18 otobüse polis ekipleri el koydu. Operasyonlarda çok sayıda çalıntı otobüs yedek parçası da ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

        KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

        DHA'nın haberine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada otobüslerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sahte belgelerle satan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem, sel gibi nedenlerle ağır hasarlı ve kullanılmaz hale gelen otobüsleri, sigorta şirketlerinden hurda olarak satın aldıkları belirlendi.

        REKLAM

        SAHTE BELGELERLE SATIŞ YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

        Daha sonra yurtdışından getirdikleri aynı model ve renkteki otobüslerin motor ve şasi numaralarını hasarlı otobüslere geçirerek sözde tamir ettirmiş gibi yapan şüphelilerin, araçları sahte belgelerle 3. kişilere sattıkları ve milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

        MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN!

        Şüphelilerin yurtdışından getirdikleri otobüsleri ise, parçalayarak yedek parça olarak piyasaya sattıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptıkları da tespit edildi.

        27 KİŞİLİK ŞEBEKEYE 6 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

        Polis aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyesi 27 kişinin kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmalarda şüphelilerden 3’nün yurtdışında yaşadığı, 5’nin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

        1'İ KADIN 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Mersin ile İstanbul Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli Ümraniye ve Üsküdar'da adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 1'i kadın 19 şüpheli gözaltına alındı; evlerde yapılan aramalarda 1 tabanca bulundu.

        18 OTOBÜSE EL KONULDU

        Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin motor ve şasi numaralarına değiştirerek sattığı tespit edilen 18 otobüse el konuldu. Ayrıca baskınlarda çok sayıda otobüs yedek parçası da ele geçirildi.

        14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1 kişi Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan 5 kişiyle birlikte 23 şüpheli, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında tekrar sorgulandı. Şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti