Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:14 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        İPTAL EDİLEN SEFERLER

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

        07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

        08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

        09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

        09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

        10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

        11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

        11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

        13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski nişanlı dehşet saçtı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir adam tartıştığı eski nişanlısı ve nişanlısının 2 kızını bıçakla yaraladı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"