Akın ettiler! O ilde aspirin satışları yüzde 84 arttı 0:00 / 0:00

DHA

Bulgaristan'ın 1 Eylül itibariyle karantina sürecini kaldırmasının ardından, Edirne'ye günü birlik alışverişe gelen Bulgarlar, son günlerde ülkelerinde koronavirüs salgının artması üzerine, eczanelere akın etmeye başladı. Özellikle bazı bilim insanlarının virüse karşı pıhtılaşmayı önleme özelliğiyle iyi geleceğini düşündüğü aspirini kutu kutu almaya başlayan Bulgar ziyaretçiler, bu noktada satışları da ikiye katladı.

Bulgar turistlerin, aspirine rağbeti yükseltmesiyle ecza depolarında da söz konusu ilacın 100 miligramlık formları tükendi. Komşu ziyaretçilerin akın ettiği eczanelere de Bulgarca bilgilendirici afişler asıldı.

"5'ER 10'AR KUTU ALIYORLAR"

Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, Bulgar ziyaretçilerin son dönemlerde 5'er, 10'ar kutular halinde aspirin aldığını söyledi. Ciravoğlu, "Son zamanlarda kur farkı artınca aradaki makas çok açıldı ve fiyat farkı oluştu. Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar diyebiliriz. Bunun yanında bir etken daha var. Bugün Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesi de yadsınamaz şekilde üst düzeyde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünya kalitesinde ilaç üretiyoruz. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. İlaç imalat sektöründe güvenilir bir ülkeyiz. Dışarıdaki izlenim de o şekilde. Gelenler de Türkiye'den aldıkları çok güvendiklerini söyleyerek alıyorlar" dedi.

"100 MİLİGRAMLIK FORMLARI DEPOLARDA KALMADI"

Özellikle aspirin ve muadili ilaçların artışında son dönemde Edirne merkezde geçen yıla göre yüzde 84 artış yaşandığını ifade eden Ciravoğlu, "Bu grup aspirinlerin satışında geçen yıla göre özellikle kapılar açıldıktan ve turistler gelmeye başladıktan sonra çok yüksek oranda bir artış gözlüyoruz. Geçen yılın son 3 aylık dönemiyle bu yılın son 3 aylık dönemini karşılaştırdığımızda Edirne merkez genelinde yüzde 84 oranında bir artış söz konusu. Bunun da tabii çoğunluğu turistlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu anda 100 miligramlık formları depolarda yok aspirinin. Üretimin yetişmemesi de söz konusu bir taraftan. Ancak diğer taraftan baktığımızda da doğru yerde doğru kişilerce kullanıldığında, ülkemize döviz kazandırmış oluyor bir yanda" ifadelerini kullandı.

"KANI SULANDIRARAK KORUYACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Özellikle aspirinin tercih edilmesinin de sebebinin kan sulandırıcı ve pıhtı önleyici özelliğe sahip olmasından kaynaklandığını kaydeden Ciravoğlu, "Koronavirüste ölüm nedeni olarak ilk önce akciğerlerde sorun yarattığı ve bu şekilde bir ölüme sebebiyet verdiği biliniyor. İkinci olarak da kanda pıhtılaşma oluşturduğu ve bunun beyin veya başka organlara damar tıkanıklığı yaparak ölüme sebebiyet verdiği biliniyor. Dolayısıyla burada kan sulandırarak bu tür bir durumdan koruyacağını düşünüyorlar. Ama bunun ifade ettiğimiz gibi önce hekim kontrolü yapılıp, değerlendirilip ondan sonra kullanılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"MUTLAKA HEKİM KONTROLÜNDE ALINMALI"

Aspirinin kan sulandırıcı özelliğinden dolayı koronavirüse karşı koruma sağlayacağı tezini doğru bulmadığını ifade eden Ciravoğlu, "Aspirin, düşük dozda, 100 miligramlık dozlarda bağırsakta çözünen, tipik kan sulandırıcı olarak kullanılan bir ilaçtır. Ancak bunun mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerekir, hekim tarafından reçete edilmesi gerekir. Yapılan tetkiklerden sonra, kişiye gerekiyorsa verilir ve kullanıma başlanır. Vatandaşın, kendi kendine alayım koronaya karşı korunayım ya da kan sulandırıcı olarak kullanayım şeklinde bir yaklaşımı var. Bu tür ilaçları alması sakıncalıdır, mutlak surette bir hekim kontrolünden sonra alınması gerekir" dedi.

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş için gelen Hatice Yorulmaz ise özellikle grip mevsiminin başlamasıyla koronavirüsten de korunma amaçlı aspirin aldığını belirtti. Yorulmaz, "Her hafta sonu Edirne'ye geliyorum. Geldiğim zaman da eczaneden özellikle aspirin ve grip ilaçları alıyorum. Koronavirüs döneminde önlem almak istiyoruz. Kur farkı nedeniyle burada ucuz olduğu için de Edirne'yi tercih ediyoruz" diye konuştu.