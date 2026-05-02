2 yaşında çocuk kaynar su dolu kovaya düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinde oyun oynadığı sırada kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki Alparslan A., ağır yaralandı. Küçük çocuk Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 14:36
Bursa'da olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Hülya A., soba üzerinde kaynattığı suyu kovaya doldurdu.
OYUN OYNARKEN KOVAYA DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre bu sırada odada oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., dengesini kaybederek kaynar su dolu kovaya düştü.
VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Durumu fark eden anne, çocuğu kovadan çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalede, çocuğun vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Alparslan A., annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ