        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da 22 yaşındaki genç park halindeki araçta ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Bursa'da 22 yaşındaki genç park halindeki araçta ölü bulundu

        Bursa'da araçta uyuyan üç arkadaştan 22 yaşındaki Ömer İmer, sabah hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 16:18 Güncelleme:
        Park halindeki araçta ölü bulundu
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda 22 yaşındaki genç, park halindeki araçta ölü bulundu. Olay, Yeni Mahalle Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi.

        ARAÇTA UYUDULAR

        İHA'daki habere göre olay; Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Emirhan İ. (36), Hasan Ö. (32) ve Ömer İmer (22), araçla şehir turu attıktan sonra yol kenarında durarak araç içerisinde uyudu.

        HAREKETSİZ BULUNDU

        Kişilerin ne kullandığı henüz belirlenemezken, araçta yaklaşık 6 saat kalan üç arkadaştan ikisi uyandıklarında Ömer İmer'i hareketsiz halde buldu.

        UYANDIRMA ÇABALARI KARŞILIKSIZ KALDI

        Arkadaşları tarafından uyandırılmaya çalışılan gençten yanıt alınamaması üzerine durum 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer İmer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

