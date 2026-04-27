Bursa'da 22 yaşındaki genç park halindeki araçta ölü bulundu
Bursa'da araçta uyuyan üç arkadaştan 22 yaşındaki Ömer İmer, sabah hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda 22 yaşındaki genç, park halindeki araçta ölü bulundu. Olay, Yeni Mahalle Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi.
ARAÇTA UYUDULAR
İHA'daki habere göre olay; Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Emirhan İ. (36), Hasan Ö. (32) ve Ömer İmer (22), araçla şehir turu attıktan sonra yol kenarında durarak araç içerisinde uyudu.
HAREKETSİZ BULUNDU
Kişilerin ne kullandığı henüz belirlenemezken, araçta yaklaşık 6 saat kalan üç arkadaştan ikisi uyandıklarında Ömer İmer'i hareketsiz halde buldu.
UYANDIRMA ÇABALARI KARŞILIKSIZ KALDI
Arkadaşları tarafından uyandırılmaya çalışılan gençten yanıt alınamaması üzerine durum 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer İmer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.