        Bursa'da bayram arifesinde feci kaza: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da bayram arifesinde feci kaza: 7 yaralı

        Bursa'da sabah saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 19.03.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Bayram arifesinde feci kaza: 7 yaralı

        Bursa'da Ramazan Bayramı arifesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza; saat 07.40 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Turna (44) yönetimindeki otomobil ile Muhammed Açık (28) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelerek kafa kafaya çarpıştı.

        7 KİŞİ YARALANDI

        Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan meydana gelen feci kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların şiddetli çarpışma anı ve kazanın boyutu açık şekilde görüldü.

        TRAFİK BİR SÜRE KONTROLLÜ SAĞLANDI

        Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen trafiğe açıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

        Yetkililer, özellikle bayram trafiğinin yoğunlaştığı arife gününde sürücülerin daha dikkatli olmaları, hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

