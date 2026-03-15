        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da bir adamın hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu... Akıma kapılıp hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bursa'da bir adamın hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu... Akıma kapılıp hayatını kaybetti

        Bursa'da hırsızlık amacıyla elektrik direğine çıktığı iddia edilen Faruk Ç., akıma kapılarak hayatını kaybetti. Direkte hareketsiz kalan adamı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Şüphelinin daha önce hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından dosyalarının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Giriş: 15.03.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Hırsızlık için çıktığı direkte öldü
        Bursa’da iddiaya göre hırsızlık yapmak için elektrik direğine çıkan bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

        ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANDI

        İHA'daki habere göre olay; Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Faruk Ç. isimli şüpheli, hırsızlık amacıyla elektrik direğine tırmandı.

        AKIMA KAPILDI

        Direğe çıkan şüpheli bir anda elektrik akımına kapıldı.

        GÖRENLER EKİPLERE BİLDİRDİ

        Direkte hareketsiz kalan adamı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        BİRÇOK SUÇTAN DOSYASININ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Öte yandan hayatını kaybeden şüphelinin daha önce 2 hırsızlıktan ve 2 uyuşturucu suçundan dosyasının bulunduğu öğrenildi.

