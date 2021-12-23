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Haberler Gündem SON DAKİKA: Bursa'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler
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Son dakika haberi: Bursa'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Aralık 2021

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, Bursa'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, sarsıntının merkez üssünü Osmangazi ilçesi olarak açıkladı. 2.8 şiddetinde gerçekleşen deprem, kentin birçok yerinden hissedildi ve kısa süreli bir paniğe neden oldu. Deprem, yerin 10 km altında gerçekleşti. İşte, Bursa'da meydana gelen depreme ilişkin son dakika gelişmeleri

SON DAKİKA: Bursa'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika haberleri... Bursa, deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının şiddetini 2.7; Kandilli Rasathanesi ise 2.8 büyüklüğünde duyurdu.

BURSA'DA DEPREM!

Osmangazi'nin merkez üssü olduğu deprem, şiddeti düşük olmasına rağmen Bursa'nın birçok ilçesinden de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı. AFAD, depremin yerin 10 km altında gerçekleştiğini bildirdi.

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