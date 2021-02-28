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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Bursa'da feci yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi - Haberler
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Son dakika haberler... Bursa'da oto yedek parça dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir oto yedek parça dükkanında yangın çıktı. Dumanların gökyüzüne yükseldiği olayda, alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Son dakika: Bursa'da feci yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi - Haberler
AA

Osmangazi ilçesinde hurda araçlardan parça sökülerek ticaretinin yapıldığı "çıkmacı" dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, yükselen dumanın kentin büyük bölümünden görülebildiği olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, iş yerinde ve önündeki 10'a yakın hurda araçta etkili olan yangına müdahale etti. Polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 10 itfaiye aracıyla alevlere müdahalede bulunan ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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