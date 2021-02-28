AA

Osmangazi ilçesinde hurda araçlardan parça sökülerek ticaretinin yapıldığı "çıkmacı" dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, yükselen dumanın kentin büyük bölümünden görülebildiği olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, iş yerinde ve önündeki 10'a yakın hurda araçta etkili olan yangına müdahale etti. Polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 10 itfaiye aracıyla alevlere müdahalede bulunan ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.