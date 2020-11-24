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Ortalık savaş alanına döndü! Evde patlama! 3 gözaltı!

Bursa'da dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Evdeki patlamadan yara almadan kurtulan 2´si kadın 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "Patlamanın nedeni neydi" sorusunu yanıtsız bırakıp maskeyle yüzlerini kapattı

Son dakika! BURSA'DA PATLAMA! Ortalık savaş alanına döndü: 3 gözaltı! - Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! Evde patlama! 3 gözaltı!
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DHA

Bursa'da, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cemre Sokak´taki bir apartmanda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Apartmandaki bir daireden patlama sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri patlamanın olduğu daireye girdi.

EVDEN BARUT KOKUSU GELDİĞİ SAPTANDI

DHA'da yer alan habere göre ekipler, evden barut kokusu geldiğini ve salon kısmının hasar gördüğünü tespit etti. Bunun üzerine evdeki Nur A. (23),Şebnem A. (27) ve Oğuzhan B. (33) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, çok sayıda kovan ve silah yapımında kullanılan çeşitli makineler ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri İnceleme ekipleri, evdeki patlamanın nedenini bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2´si kadın 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Nur A., Şebnem A. ve Oğuzhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Evdeki patlamanın sebebi neydi?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

MASKEYLE YÜZÜNÜ KAPATTI

Şüphelilerden Oğuzhan B.'nin gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince maskeyle yüzünü tamamen kapatması dikkat çekti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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