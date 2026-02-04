Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında içinde yolcu dolu taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçiren sağlıkçı bir kadın, camlar ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştu. O anlar kameraya yansırken, kadını görenler şaşkınlık yaşadı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi S.B. (32) sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi.

SİNİRLENEREK DURAĞA SALDIRDI

Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan kadın, sinirlenerek durağa saldırdı. Şüphelinin, durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi.

REKLAM

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, taksi durağı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın faili olan kişinin durağın sürekli müşterisi olduğu, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer olaylar çıkardığı ifade edildi.