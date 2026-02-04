Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da taksi bulamayan genç kadın durağı birbirine kattı! | Son dakika haberleri

        Bursa'da taksi bulamayan genç kadın durağı birbirine kattı!

        Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında sinir krizi geçiren bir sağlık çalışanı, camlar ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:18 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:18
        Taksi bulamadı... Durağı yıktı geçti!
        Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında içinde yolcu dolu taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçiren sağlıkçı bir kadın, camlar ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştu. O anlar kameraya yansırken, kadını görenler şaşkınlık yaşadı.

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi S.B. (32) sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi.

        SİNİRLENEREK DURAĞA SALDIRDI

        Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan kadın, sinirlenerek durağa saldırdı. Şüphelinin, durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi.

        O ANLAR KAMERADA

        O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

        Öte yandan, taksi durağı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın faili olan kişinin durağın sürekli müşterisi olduğu, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer olaylar çıkardığı ifade edildi.

        "KONTROLSÜZ BİR ANIN SONUCUDUR"

        Açıklamada, "Yaşanan zarar tamamen kontrolsüz bir anın sonucudur. Durağımızın ve şoför arkadaşlarımızın olayda herhangi bir kusuru ya da tahrik etmesi yoktur. Kimseye zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir" denildi.

        150 BİN LİRALIK MADDİ HASAR OLUŞTU

        Taksi durağı sorumlusu A.S. polise müracaat ederek, taksi durağının camları, bilgisayar ekranı, güvenlik kameralarının zarar gördüğünü ve 150 bin liralık maddi hasar meydana geldiğini belirtip şikayetçi oldu.

        suya gömülen minibüsteki yolcuların kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddede büyük bir bölümü suya gömülen bir minibüste mahsur kalan yolcuların, AKUT personeli ve çevredekiler tarafından kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        #Bursa
