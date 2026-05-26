        Bursa'da terminalde unutulan çantadan yarım kilo altın çıktı

        Bursa'da terminalde unutulan çantadan yarım kilo altın çıktı

        Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çantadan yaklaşık yarım kilo altın çıktı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek çantanın sahibinin Erzurum'a gitmek üzere terminalde bulunan Nesibe Ç. olduğunu belirledi. Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu çanta, tutanakla sahibine teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 17:15 Güncelleme:
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çantadan yaklaşık yarım kilo altın çıktı. Dalgınlık sonucu çantasını terminalde unutan kadın, polis ekiplerinin dikkati sayesinde büyük bir mağduriyet yaşamaktan kurtuldu.

        İİHA'daki habere göre olay; İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'a gitmek üzere terminale gelen Nesibe Ç., içerisinde yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çantasını bankta unutarak otobüse bindi.

        Terminal içerisinde rutin kontrol yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde unutulan çantayı fark etti. Şüphe üzerine yapılan incelemede çanta içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine ekipler terminaldeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çantanın sahibinin Nesibe Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ulaşılan kadın yeniden terminale çağrıldı. İçerisinde yaklaşık yarım kilo altın bulunan çanta, tutanak karşılığında sahibine teslim edildi. Nesibe Ç. duyarlılıklarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

        Giresun'daki kazada hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi son yolculuklarına uğurlandı

        Giresun'da 23 Mayıs Cumartesi gecesi Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen demir yüklü TIR'ın kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine arkadan çarpması sonrasında hayatlarını kaybeden 3 kardeş ile anne ve babaları dün Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
