Bursa'da terminalin çatısı çöktü!

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı.
Çatının çökmesinin ardından yaşanan panik böyle görüntülendi
Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi İHA muhabirinin kamerasına anbean yansıdı.
Terminalde yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi.
Şehirde birçok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor.
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