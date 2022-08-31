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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa'da terminalin çatısı çöktü!
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Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Binanın çatısı çöktü

Bursa'da şiddetli yağış sırasında otobüs terminaline yıldırım düştü. Terminalin çatısı çökerken, olayda büyük panik yaşandı

Son dakika: Bursa'da terminalin çatısı çöktü!
Bursa'da terminalin çatısı çöktü!
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İHA

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı.

Çatının çökmesinin ardından yaşanan panik böyle görüntülendi

Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi İHA muhabirinin kamerasına anbean yansıdı.

Terminalde yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi.

11 FOTO

Bursa'da terminalin çatısı çöktü! - Haberi Paylaş

Cüneyt Arkın
Batı Karadeniz'de sel felaketi!
Mata Hari (2018)

Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Binanın çatısı çöktü

Şehirde birçok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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