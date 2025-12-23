Habertürk
        Son dakika: Büyükçekmece'de motosiklet karşı şeritten gelen araçla çarpıştı iki kişi hayatını kaybetti

        Büyükçekmece’de motosiklet karşı şeritten gelen araçla çarpıştı iki kişi hayatını kaybetti

        Büyükçekmece'de motosikletin karşı şeritten gelen bir araca çarpması sonucu 17 yaşındaki Jiyan Ulus ve artçı sürücüsü Muhammet Seçgin hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:19 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:19
        Motosikletle feci kaza
        İstanbul Büyükçekmece’de motosiklet, karşı şeritten gelen araca çarptı. Kazada lise öğrencisi 2 genç hayatını kaybederken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

        İHA'nın haberine göre olay dün akşam saatlerinde Büyükçekmece İlçesi Celaliye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Jiyan Ulus (17)yönetimdeki motosiklet karşı şeritten gelen binek araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Ulus ve artçısı Muhammet Seçgin(17) yere düştü.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Jiyan Ulus, olay yerinde hayatını kaybederken Muhammet Seçgin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        'BURASI OKUL BÖLGESİ'

        Kazanın yaşandığı bölgede oturan Canan Dağlı yaşananları anlatarak, "Karşı istikametlerde geliyordu, " Yerde ölen kişide hiçbir refleks yoktu. Diğeri nefes alıp veriyordu ama kötü durumdaydı. Neden olduğunu bilmiyordum. Kaymış olabilirler. Hız kesici kasiste yok, ben istekte de bulundum. Önlem alınması gerekiyor. Okul bölgesi burası okula gidiyor çocuklar" dedi.

        #istanbul
        #Büyükçekmece
