Büyükelçilik baskınından sonra Trump'tan ilk açıklama!

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ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hizbullah ve Haşdi Abi destekçilerinin Amerikan Büyükelçiliği'ni basmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan ABD Başkanı, "İran bir Amerikan sözleşmeli personelini öldürdü, birçoğunu yaraladı. Güçlü bir şekilde yanıt verdik, ve her zaman vereceğiz. Şimdi ise İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bir saldırıyı organize ediyor. Bundan tamamen sorumlu tutulacaklar. Ek olarak, Irak'tan Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmalarını bekliyoruz ve bunu bildirdik!" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere dün ABD, İran destekli Hizbullah Tugayları örgütünün Irak ve Suriye'deki üslerine hava saldırısı düzenlemişti.

ABD'nin hava saldırılarınının ardından bugün Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği basılarak işgal edilmişti.