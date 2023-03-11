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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California şehrinde etkili olan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

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  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    ABD Başkanı Joe Biden'ın "acil durum" ilan ettiği California eyaletinde dün başlayan yeni bir aşırı yağış ve fırtınalı hava dalgası nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    ABD medyasındaki haberlere göre, eyaletin orta ve kuzey kesimleri tekrar şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altına girdi.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    California Ulaştırma Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sel, kaya ve çamur kayması ile yoğun kar yağışı riski bulunuyor, bu da yolların kapanması ve çığ olasılığını artırıyor." ifadesi kullanıldı.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    Biden'ın "acil durum" ilan ettiği eyalette, dün başlayan aşırı yağış ve fırtınalı hava dalgası nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    Eyalette acil durum yetkilileri, şiddetli havalardan en çok etkilenmesi beklenen bölgelere dün "tahliye uyarıları" yayımladı.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    Dağlık bölgelere birkaç metre kar yağması, düşük rakımlı bölgelerde de şiddetli yağmur ve eriyen kardan kaynaklanan "su baskınları" bekleniyor.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    Ulusal Meteoroloji Servisi, 39 milyondan fazla kişinin uyarı altında olduğunu bildirdi.

     
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    EYALET OLAĞAN DIŞI ŞİDDETLİ HAVA DALGASINDAN ETKİLENİYOR

    California, son haftalarda olağan dışı bir dizi şiddetli kış fırtınası ve yağışlar nedeniyle olumsuz şekilde etkileniyor.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    Son 3 ayda art arda gelen ve "atmosferik nehir" adı verilen hava dalgası nedeniyle eyaletin yüksek kesimleri kar altında kalırken, sahil ve alçak kesimleri de aşırı yağmur ve sellere maruz kaldı.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    Sierra Nevada bölgesinde kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaşırken, sahil kasabası Santa Cruz'da sel nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale geldi.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    Önceki gün "acil durum" ilan eden California Valisi Gavin Newsom'un şiddetli hava olaylarına karşı talep ettiği federal yardımlar da eyalette 34 bölgeyi kapsayacak şekilde Başkan Joe Biden tarafından onaylandı.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    WISCONSIN'DE YAKLAŞIK 110 BİN HANE VE İŞYERİ ELEKTRİKSİZ

    South Dakota'dan Connecticut eyaletine kadar olan bölgelerde de farklı bir hava dalgası sistemi, şiddetli yağış ve kar şeklinde etkisini gösteriyor.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    Poweroutage.us sitesi, kar fırtınası nedeniyle Wisconsin'de yaklaşık 110 bin hane ve iş yerinin elektriksiz olduğunu yazdı.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    Meteoroloji uzmanları, orta ve kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan kış şartlarının ve California'daki "atmosferik nehir" hava olayının hafta sonu da hayatı olumsuz etkilemeye devam edeceği uyarısında bulundu.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    CALIFORNIA VALİSİ YARDIM İSTEDİ

    Geçen yıl aralıktan bu yana "atmosferik nehir olayı" denilen hava olaylarına maruz kalan California'da şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar fırtınasına bağlı nedenlerle en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

    California Valisi Newsom, geçen hafta eyaletin büyük bölümünde etkisini sürdüren kar fırtınasına karşı mücadeleyi desteklemek için "olağanüstü hal" ilan etmiş, federal hükümetten de yardım istemişti.
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti
  • Son dakika: California'da aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi hayatını kaybetti

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