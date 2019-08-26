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HaberlerGündemSon dakika... Çalışmaları engelleyip, kadın polisin kolunu ısırdı! - Haberler

Son dakika... Çalışmaları engelleyip, kadın polisin kolunu ısırdı!

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde DEDAŞ ekiplerinin çalışmasını engelleyen mahallenin kadınları, olay yerine gelen bir kadın polisin kolunu ısırdı. Ekiplerin çalışmasını engellemeye çalışan iki kadın gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü

kadın polise saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, edinilen bilgilere göre, DEDAŞ ekipleri sokağın elektrik şebekesini yer altına almak için çalışma başlattı. Mahalleli, ekiplerin çalışmasını engelleyince olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahallede yaşayan bir kadın, DEDAŞ'ın kazdığı kanala uzanarak ekiplere zorluk çıkardı.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

İHA'daki habere göre bunun üzerine olay yerine kadın polisler de çağrıldı. Kadınlardan biri, olay yerine çağrılan ve görevini yapmaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı. Olaya karıştıkları ileri sürülen şüpheli C.H. ve H.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

KADIN POLİSİN DURUMU İYİ

Görevini yapmaya çalışan polise zorluk çıkarma, görevini yaptırmama ve kasten yaralamadan gözaltına alınan iki şüphelinin bugün adliyeye çıkarılacağı belirtildi. Söz konusu şüpheli hakkında kaçak elektrik kullanmaktan işlem başlatılacağı da öğrenildi. Öte yandan, kadınlar tarafından kolu ısırılan kadın polisin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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