        Son dakika: Çanakkale'de kayıp olarak aranan 86 yaşındaki adamın cansız bedeni meyve bahçeleri yakınında bulundu | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de kayıp olarak aranan 86 yaşındaki adamın cansız bedeni meyve bahçeleri yakınında bulundu

        Çanakkale'de 23 Ocak'tan beri 86 yaşındaki Hasan Yalçınkaya'dan haber alınamıyordu. Evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yalçınkaya, ilçenin çıkışındaki meyve bahçeleri yakınında bulundu. Cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 14:45 Güncelleme: 15.02.2026 - 14:45
        Meyve bahçesinde ölü bulundu
        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 23 Ocak'tan beri kayıp olarak aranan 86 yaşındaki Hasan Yalçınkaya'nın cansız bedeni dere kenarında bulundu.

        İŞÇİ EMEKLİSİNDEN HABER ALINAMIYORDU

        AA'daki habere göre olay; Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana geldi. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Yalçınkaya'nın, 23 Ocak'ta sabah saatlerinde dışarı çıktıktan sonra bir daha dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, aralıksız devam etti.

        MEYVE BAHÇESİNDE BULUNDU

        Bugün devam eden çalışmalarda Beyçayırı Derneği üyeleri ve gönüllüler, ilçenin çıkışında meyve bahçelerinin bulunduğu dere kenarında Yalçınkaya'nın cansız bedenini buldu.

        GÜVENLİK ÇEMBERİ KURULDU

        Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Yalçınkaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

