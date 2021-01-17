Cani eşten falçatalı vahşet! 0:00 / 0:00

Geçtiğimiz cuma günü Bakırköy'de bir AVM'de yaşanan olayda, A.B isimli kişi, boşanma sürecinde olduğu ve üç aydır uzaklaştırma kararının bulunduğu eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğradı.

İddiaya göre Mesut Öztürkmen, arkadan yaklaşarak kadının yüzünü falçatayla doğradı. Şans eseri yaralı olarak kurtulan kadın, Mesut Öztürkmen hakkında şikayetçi oldu. Yaşadığı saldırı hakkında twitter üzerinden paylaşım yapan A.B, geniş kitlelere ulaştı.

Twitter üzerinden de #MesutÖztürkmenTutuklansın hashtagi başlatıldı.

“KISKANÇLIK KRİZİ GEÇİRDİM”

Edinilen bilgilere göre olay günü yaşanan saldırının ardından AVM görevlisine bıçakla yaralama anonsu gelmesi üzerine Mesut Öztürkmen vatandaşlar ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. A.B de hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden polis ekiplerince gözaltına alınan Mesut Öztürkmen, ifadesinde eşiyle konuşmak isteğini, o esnada eşinin yanında bulunan erkek şahsı görüp kıskançlık krizi geçirdiğini ve A.B.'ye saldırdığını söyledi.

Mesut Öztürkmen işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.