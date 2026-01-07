Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çarşı ve mahalle bekçisi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Çarşı ve mahalle bekçisi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu

        Denizli'de çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 36 yaşındaki genç, otomobilinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen aile üyeleri fenalık geçirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçta silahla vurulmuş halde bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli’de çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 36 yaşındaki genç, otomobilinde kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen aile üyeleri fenalık geçirdi.

        ARAÇTAN SİLAH SESİ İHBARINDA BULUNDULAR

        İHA'nın haberine göre olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne park halindeki bir araç içerisinden silah sesi geldiği ihbarında bulundu.

        POLİS BAŞINDAN SİLAHLA VURULDUĞUNU BELİRLEDİ

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu belirledi. Otomobilin camını kıran polis ekipleri şahsın başından silahla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde araç içerisindeki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde aracında ölü bulunan şahsın İsmail Tuncer (36), olduğu belirlendi. İsmail Tuncer’in Denizli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Çarşı Ve Mahalle Bekçisi olduğu öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre İsmail Tuncer’in nişanlısı ile tartışma yaşadığı, bu nedenle intihar ettiği düşünülüyor.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        3 metre yükseklikten dere yatağına düşüp öldü

        BURSA'da 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen Mehmet Gökdelen (61), hayatını kaybetti. (DHA)

        #Denizli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları