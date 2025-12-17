Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ceylanpınar Belediye binasında personeller arasında çıkan yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Ceylanpınar Belediye binasında personeller arasında çıkan yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye binasında aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında yumruk, tekme ve tokatlı kavga çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:53 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:55
        Tekme tokat birbirlerine girdiler
        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye binasında aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında çıkan yumruk, tekme ve tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda 6 kişi yaralandı.

        TARTIŞMA SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Ceylanpınar Bahçelievler Mahallesi’ndeki Ceylanpınar Belediyesi binasında, iddiaya göre, aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine tekme, tokat, yumruk ve sopalarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.Y., A.Y., H.Y., A.Y., M.Y. ve İ.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        Kavga, diğer belediye personellerinin araya girmesiyle sona ererken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

