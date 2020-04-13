HABERTURK.COM

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Geçen haftayı 1695 doların üzerinde son 7 yılın en yüksek seviyesinden kapatan spot altının onsu haftaya yine aynı seviyelerde tutunarak başladı.

ABD'de artan koronavirüs vakalarıyla tetiklenen güvenli liman arayışıyla altın yatırımcının tercihi olmaya devam ederken paskalya dolayısıyla küresel piyasaların büyük bölümü kapalı olması hareketi sınırlasa da dolar/TL paritesindeki yukarı yönlü hareketle iç piyasada altın yeni rekor kırdı.

Geçen haftayı 6.69'dan kapatan dolar/TL, dün BDDK'nın yaptığı swap hamlesi, IMF üzerinden swap kanalı açılabileceği ihtimalinin yalanlanması ve siyasetteki hareketlilik sonrası 6.80'i zorluyor.

Kurdaki artış sonrası gram altın iç piyasada 369.73 TL'ye kadar yükselirken çeyrek altın fiyatı 606.7 TL'yi gördü. Cumhuriyet altını ise 2480 TL'yi aştı.

Geçen hafta 1700 doların dahi üzerini gören spot altın fiyatları için analistler, altın için en büyük riskin koronavirüs nedeniyle soğuyan ekonomik faaliyette şirket kârlarının beklentilerin çok altında gelmesi ve nakit ihtiyacı için altın varlıkların satılması olarak gösteriliyor. 1705 doların üzeri ise kâr realizasyonu için izleniyor.

Öte yandan, Fed Minneapolis Başkanı Kashkari ABD ekonomisinin 18 ay boyunca kapanmalarla karşı karşıya kalabileceğini söylerken bu durumda altının güvenli liman algısının güçlenebileceği ifade ediliyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!