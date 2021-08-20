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Cezaevindeki teröristlere finansal destek: 4 ilde 38 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde cezaevi yapılanması içerisinde hareket ederek, örgütsel suçlardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlara finansal destek sağladıkları iddia edilen 38 şüpheliden 28’i yakalandı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor

Son dakika: Cezaevindeki teröristlere finansal destek: Gözaltılar var
Cezaevindeki teröristlere finansal destek: Gözaltılar var
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DHA

Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki üyelerine finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen firari 10 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’nın sözde cezaevi yapılanması oluşturduğu ve bu yapılanmadaki kişilerin yasa dışı şekilde elde ettiği geliri, örgütsel suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere aktardığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 28’i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 tüfek, 51 mermi, 15 gram afyon sakızı ve 63 ecstasy hap ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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