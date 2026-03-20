Cherif Ndiaye: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Samsunspor, konuk olduğu İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano’yu Cherif Ndiaye'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda etti.

Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunsporlu Cherif Ndiaye, “Elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü burada atacağımız gollerle galip gelerek tarih yazmaya devam etmek istemiştik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ama futbol bu. Sonuç olarak ne yazık ki elendik. Şimdi odak noktamızı Süper Lig’e ve Türkiye Kupası’na olacaktır. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Tam olarak ne diyeceğimi bilemiyorum” diye konuştu.

‘GALİP GELDİK AMA ELENDİK’

Maçı kazandıklarını ama turnuvadan elendiklerini ifade eden Ndiaye, “Burada nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı nasıl bir maç olacağını biliyorduk. Bugün de rakibimiz nasıl oynayacağını bize gösterdi. Beklediğimiz gibi oynadı ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Onların kaybedecek çok şeyi vardı. Bu sebepten dolayı da ona göre bir oyun tarzımız vardı ve onu oynamaya çalıştık. Birinci maçta yapmış olduğumuz bireysel hatalar sebebiyle ne yazık ki 3-1 mağlup ayrılmıştık. Ama bugün göstermiş olduğumuz performans sebebiyle takım arkadaşlarımla, takımımla gurur duyuyorum. Çünkü elimizden gelen her şeyi denedik. Her şeyimizi ortaya koyduk. Bugün galip geldik ama ne yazık ki elendik” ifadelerini kullandı.