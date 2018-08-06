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Son dakika: CHP'den idam açıklaması!

Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de gündemi değerlendirdi. Özel, Destici'nin 'İdam teklifin, TBMM'ye getireceğiz' açıklamasını doğru bulmadıklarını belirtti. Özel, "Hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olan bir partiyiz. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Mesele kime idam cezası uygulanacak tartışmasından farklıdır. Bugün idam geldiğinde, FETÖ elebaşına, diğer terör örgütlerinin hapishanelerde bulunan mensuplarına, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlara uygulanmayacağı açık." diye konuştu

06.08.2018 - 16:39 | Güncelleme: AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olduklarını söyledi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nın, "halkın seçtiği temsilcilerin onayına sunulmadan, herhangi bir eleştiriye, üzerinde müzakereye, verilen vaatlere uygun olup olmadığına bakılmaksızın bir basın toplantısı yaklaşımı" ile açıklandığını ifade etti.

İcraat programında mükerrerlikler olduğunu dile getiren Özel, geçiş sürecinin temel aşamalarının tamamlanması ile 2019-2023 stratejik planının hazırlanması maddelerinin 22 kez yazılarak 44 madde icat edildiğini savundu.

AA'nın aktardığına göre; Rahip Brunson olayı ve ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Türkiye'nin de ABD'li iki bakanın mal varlıklarının dondurulması kararına da değinen Özel, şöyle konuştu:

"Elbette bunun yapılması lazım. Bu, mütekabiliyetin gereğidir ama bu tutukluğu, şaşkınlığı, gecikmişliği ve en sonunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk dakika söylediğini günler sonra yapmayı gerçekten anlayabilmiş değiliz. Neden bu kadar endişe duyuluyor, bu kadar zorluk çekiliyor? Bir sıkıntı var. Kedi buradaysa ciğer nerede hesabı, biz bu Brunson'ı eğer 'ver papazı' dediği, diğer papaz olarak söylediği FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile takas yapacaksak, Halkbank'ın menfaatleriyle neyi takaslayacağız? Brunson'ı verip, Hakan Atilla'yı kurtaracaksak Halkbank'a yaptırımları düşük, alt sınırdan tutturacaksak, o zaman Fetullah Gülen takasından mı vazgeçildi? Bu Brunson kaç tane Hakan Attila, kaç tane FETÖ elebaşı ediyor, gerçekten bunların da sorgulanması lazım."

"MAHİR ÜNAL, METİNER EFEKTİ GÖSTERİYOR"

Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın, CHP'deki kurultay tartışmasına ilişkin sözlerine de yanıt verdi.

Mahir Ünal'ın, sosyal medya hesabından CHP'ye ilişkin paylaştığı ifadeleri eleştiren Özel, şunları söyledi:

"Aslında ben Mahir Ünal'daki bu tatlı heyecan ve bu endişeli telaşı, bir yerlerden hatırlıyorum. Erken seçim kararı alındığında Mehmet Metiner, Şamil Tayyar, Metin Külünk'ün hali neyse, bugün Mahir Ünal'ın da hali odur. Aslında bilinçaltı CHP'nin kongresini konuşuyor ama kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi kongresine, o kongrede hazırlanacak MKYK listelerine ve orada tercih sebebi olmayacağı, gözden düştüğü, bir görev almayacağıyla ilgili söylentilere karşı, kendisi, Metiner efekti göstermektedir. Mahir Ünal, Mehmet Metiner efekti, içine kaçmış bir Şamil Tayyar ve Metin Külünk cesareti ve kabalığıyla konuşmaya devam etmektedir. Meselenin CHP kongresiyle değil, AKP kongresiyle ilintili olduğu son derece açıktır."

"TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, yeni yasama döneminde idam teklifini Meclise getireceklerine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, CHP'nin konuya yaklaşımının sorulması üzerine Özel, "Sayın Destici'nin, bir partinin Genel Başkanı olarak Mecliste yer almasını son derece kıymetli buluyoruz ama şunu hatırlatmak gerekiyor; bir anayasayla bağlıyız. Anayasa diyor ki üye tam sayısının 3'te 1'i bunu teklif edebiliyor. Sayın Destici'nin bunu teklif edebilmek için 199 milletvekili imzasına daha ihtiyacı var." dedi.

Özel, idam cezasına ilişkin 200 imzalı kanun teklifi verilmesi durumunda, konunun Mecliste ciddiyetle tartışılacağını, gündeme alınacağını dile getirdi.

CHP'nin, idam konusuna yaklaşımını paylaşan Özel, şöyle devam etti:

"Hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olan bir partiyiz. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Mesele kime idam cezası uygulanacak tartışmasından farklıdır. Bugün idam geldiğinde, FETÖ elebaşına, diğer terör örgütlerinin hapishanelerde bulunan mensuplarına, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlara uygulanmayacağı açık. Geleceğe yönelik bir şey konuşuluyor ama vatandaşta farklı bir algı yaratılarak günlük siyasete alet ediliyor. İdamdan kurtulmak, gelişmiş demokrasilerde bir kazanımdır. Bu kazanımı Türkiye, hem de tam bir mutabakatla elde etmişken Türkiye'yi her alanda olduğu gibi bu alanda da geriye düşürecek bir tartışmayı doğru bulmuyoruz."

"EĞİTİM AK PARTİ'NİN EN BAŞARISIZ OLDUPU ALAN"

Anadolu liselerine ek kontenjan, 200 bin öğrencinin tercih yapmamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, "Defalarca tanık olduğumuz ve sürekli izlemekten, vatandaşın, velilerin, öğrencilerin duygusuyla beklentileriyle oynanılmasına şahitlik etmekten yüreğimizin parçalandığı bir alan." diye konuştu.

Eğitimin, AK Parti'nin en başarısız olduğu, "eline yüzüne bulaştırdığı" bir alan olduğunu savunan Özel, "Kaos bitmedi, kaos bitmez çünkü bakanlar, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları değişiyor. Dakika başı sistem değişiyor. Değişmeyen bir şey var; bu yanlış adamları, sistemleri seçen adam değişmiyor. Baştaki değişmeyince bu noktadaki yapılan isim değişikliklerinin hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

KURULTAY AÇIKLAMASI

Partisindeki olağanüstü kurultay talebine ilişkin soruya Özel, sürecin bugün 17.30'da son bulacağını belirterek, "O noktadan sonra Genel Merkezimiz, bu konuda en kısa zamanda, en doğru bilgilendirmeyi yapacak." karşılığını verdi.

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