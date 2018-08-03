CHP'den yapılan açıklamada, "İlk incelememize göre yeterli imza toplanamadı" denildi.

CHP Genel Merkezi, olağanüstü kurultay isteyen muhaliflerin topladığı imzalarına ilişkin açıklama yaptı.

Genel merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı. Genel Merkez kaynakları 614 imzanın kendilerine iletildiğinin bunların 4'ünün mükerrer, 5'inin de eski delegelerin imzalarının olduğu açıklandı. Böylece, toplanan imzaların sayısının 605'e olduğu duyuruldu.

CHP'li muhalifler 630 imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiğini açıklamıştı.

CHP Genel Merkezi'nden 6 Ağustos Pazartesi günü resmi açıklama yapması bekleniyor.

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