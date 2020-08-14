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Kaya yaptığı açıklamada, Trabzon'da katıldığı programlar sonucunda hissettiği ateş ve ağrılar nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı.

Test sonucuna göre, Kaya'nın koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Ahmet Kaya yaptığı açıklamada, "Değerli Dostlarım, Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı. Şimdi Ankara'dayım, evde tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun. Tüm dostlarıma çok selamlar, teşekkürler" ifadelerini kullandı.