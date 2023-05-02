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AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Maalesef öyle bir tabloyla karşılaştık ki ve bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz, İçişleri Bakanlığında paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir seçim takip modülü oluşturmuşlar." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 12 gün sonra seçim yapılacağını ve her seçimde olduğu gibi bunda da milli iradenin egemen olacağını belirtti.

Sandıktan çıkacak iradenin sonucu belirleyeceğini vurgulayan Erkek, seçimlerde, başlangıcından bitimine kadar tüm işlemleri yürütmeye yetkili organın seçim kurulları olduğunu hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarının seçimlerde siyasi partilerle birlikte çalıştıklarına dikkati çeken Erkek, seçim günü sandıklar açıldıktan sonra düzenlenen sandık sonuç tutanaklarının da yalnızca siyasi partilerin ve adayların müşahitleriyle paylaşılacağını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, şöyle devam etti:

"Bunları niçin paylaşıyoruz? Maalesef öyle bir tabloyla karşılaştık ki ve bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz, İçişleri Bakanlığında paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir seçim takip modülü oluşturmuşlar. Tüm valiliklere, kaymakamlıklara talimat veriyorlar. Diyorlar ki, 'Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, nüfusu 20 bin ile 100 bin arasında olan ilçelerde en az 5, nüfusu 100 bin ve üstü olanlarda ise en az 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayar temin edilecek. Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapabilecek nitelikte bilgisayar kullanmayı bilen kişiler olmasına özen gösterilecek ve bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek.' İçişleri Bakanlığında oluşturulan yapı, bir seçim takip sistemi oluşturmuş. Örneğin bir kaymakamlık, Kiraz Kaymakamlığı, Kiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazı yazmış. Demiş ki, 'İçişleri Bakanlığından gelen yazı uyarınca bana sonuç tutanaklarının birer örneklerini anlık olarak vereceksin.' Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Kiraz İlçe Seçim Kurulu da bunu YSK'ye sormuş. 'Benden böyle bir talepte bulunuluyor. Ne yapacağım?' diye. Tabii ki YSK de oy birliğiyle bu talebi reddederek sandık sonuç tutanaklarının yasada kimlere verileceğinin açıkça yazıldığını, kaymakamlık ya da başka bir idareye sandık sonuç tutanaklarının verilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını kararında vurgulamış."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, YSK'nin karşısına İçişleri Bakanlığını, ilçe seçim kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koyarak paralel bir yapı oluşturduğunu iddia eden Erkek, "Çünkü kendisi bu paralel yapıları çok iyi bilen biri. Ama biz İçişleri Bakanlığının bürokrasisini, memurlarını, kamu görevlilerini de buradan uyarıyoruz. Bu kanunsuz emir ve talimatlara uymayın. Bu suçlara ortak olmayın. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinde seçim sonuçlarını takip etmeye, sandık sonuç tutanaklarını takip etmeye, ilçe seçim kurullarında birleştirme tutanaklarını takip etmeye yetkili tek organ YSK'dir." diye konuştu.

"Yasalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya böyle bir görev mi veriyor?" diye soran Erkek, YSK'nin kendisi dışında hiçbir kurulun ve organın bu şekilde seçimlere müdahale edemeyeceğini yüksek sesle ve güçlü bir iradeyle ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Erkek, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı, YSK'ye paralel bir seçim takip sistemini niçin oluşturuyor? Kaybedeceğiniz zaman darbe mi yapmayı planlıyorsunuz? Demokrasiye, milli iradeye, darbe mi gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? Siyasi ahlaklarını da yitirmişler. Sayın Süleyman Soylu, sen bir kere kendin bir siyasi partiden milletvekili adayısın. Sen bakanlık koltuğundan aldığın güçle, bakanlık bünyesinde nasıl böyle bir paralel seçim takip sistemi kurabilirsin? Bu yasal yetkiyi, bu görevi nereden alıyorsun? Hangi güçler seni yönlendiriyor? Bir İçişleri Bakanı'nın, bir Adalet Bakanı'nın, bir Ulaştırma Bakanı'nın tüm bakanların, bakanlık koltuklarını bırakmadan bir siyasi partiden milletvekili adayı olmaları ancak böyle ucube bir sistemde gerçekleşebilir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde tabii böyle şeyler asla yaşanmayacak. Genel Başkan'ımızın her zaman vurguladığı gibi bu memlekete adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Bizim en çılgın projemiz, adalettir. Çünkü adalete çok ihtiyacımız var. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Böyle büyük bir partizanlığı, böyle bir parti devleti yönetimini Türkiye kesinlikle hak etmiyor. Onun için 14 Mayıs'ta bu seçim ilk turda bitmeli."

"ONLARI 14 MAYIS GÜNÜ MİLLİ İRADE GÖNDERECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim halkım, vatandaşım Kandil'den destek alarak cumhurbaşkanı seçilen birine ülkeyi teslim etmez." dediği hatırlatılarak, "Sayın Bahçeli de yine bir mitingde, 'Nereye geliyorlar? Biz gitmiyoruz ki. Gelecekleri varsa görecekleri de var.' dedi. Bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Onları 14 Mayıs günü milli irade gönderecek, uğurlayacak sandıkta." yanıtını verdi.

Erkek, şunları söyledi:

"Ne demek biz gitmiyoruz? Kendilerini, milli iradenin, halkın iradesinin üzerinde mi görüyorlar? Demokrasiden bu kadar mı uzaklaştılar? Bakın Millet İttifakı'nın verdiği mücadele bir demokrasi mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Her zaman söylediğimiz gibi 14 Mayıs seçimi, referandum niteliğinde bir seçim olacak. Sistemden beslenenlerle sistemi değiştiremezsiniz. Referandum niteliğinde bir seçim. Bu sistem devam mı etsin? Bu sistem değişsin mi? Bu memlekette, Kandil'de, PKK'yla, Oslo'da görüşen tek iktidar Erdoğan iktidarıdır. İktidara geldiklerinde bir tek şehidimiz dahi gelmiyordu. Terör sıfırlanmıştı. Biz, tüm terör örgütleriyle, yeraltı ve yer üstü tüm suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. İşte bugün İçişleri Bakanı görevini yapmadığı için hukuk dışı, yasa dışı işlerle uğraştığı için uyuşturucu baronları cirit atıyor ülkemizde. Hiç kimsenin endişesi olmasın. 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında 85 milyon rahat bir nefes alacak ve ülkemize yine baharlar gelecek."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibi hakkında bazı açıklamalarda bulunduğu hatırlatılarak, "Size nasıl bir istihbarat geldi? Sayın Kılıçdaroğlu nasıl bir duyum aldı?" sorusuna Erkek, şu karşılığı verdi:

"Bir korku kültürünü egemen kılmaya çalışıyorlar. Hiç kimse merak etmesin, bu korku imparatorluğunu yıkacağız. Halkımızla yıkacağız. İçişleri Bakanı'nın da ne yapmak istediğinin farkındayız. İletişim Başkanı'nın da ne yapmak istediğinin farkındayız. Bu saray iktidarının da ne yapmak istediğinin farkındayız. Ama ne yaparlarsa yapsınlar milli irade egemen olacak ve demokratik hukuk devletini yeniden tesis edeceğiz."