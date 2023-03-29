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Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü
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Son dakika haberi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Burada ilk olarak konuşan Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce'nin görevi" dedi. İnce ise kendisine sorulan, "Adaylıktan çekiliyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey söylemedim. Herkes ateş ediyor bize, biz de Köroüğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü.

Görüşme saat 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'nde başladı.

Görüşmenin ardından liderler şöyle konuştu:

"SAYIN İNCE DE DUYARLI"

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Bizi kabul ettiği için kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pekçok konusunu görüştük. Hangi çözümleri ürettiğimizi karşılıklı ifade ettik. Bu konuda kanun teklifi hazırlıyoruz, deprem bölgesi ile ilgili olarak. O konuda da sayın genel başkana ayrıntılı bilgi verdim. İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Ben Türkiye'nin sorunlarına ne kadar duyarlıysam elbette ki sayın İnce de duyarlı. Bizi kabul ettiği için tekrar sayın genel başkana ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim.


ATATÜRK'Ü TARTIŞMAYIZ, TERÖRE MESAFELİYİZ"


MUHARREM İNCE: Biz Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil ilke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz, PKK'sına, FETÖ'süne, İŞİD'ine, DHKPC'sine, Hizbullah'ına. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız, asla geri adım atmayız. Biz Türkiye'de mültecilerin gönderilmesi, sığınmacıların gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. İlkelerimiz, duruşumuz bunlar. Asla taviz vermeyiz. Yine inandığımız bir şey var; bu Erdoğan gitmelidir, bu Erdoğan yorgundur, kibirdir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda her gün görüşümüzü açık, net bir şekilde ifade ediyoruz. Sayın genel başkana geldikleri için çok teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler sağdan soldan ateş ediyor bize. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz.

"HAYIR ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"


İnce, bir gazetecinin 'Erdoğan'ın gönderilmesi derken adaylıktan çekilecek misiniz' sorusu üzerine 'hayır öyle bir şey demedim' karşılığını verdi.

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