Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sayıştay açıklaması: Randevu talep edeceğim
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sayıştay açıklaması: Randevu talep edeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Raporda görmezsem yakarım sizi. 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde kendi raporlarımızla karşılaştıracağız. Son bir şans vermek için randevu talep edeceğim, daha ayrıntılısını onlarla konuşacağım" dedi

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sayıştay açıklaması: Randevu talep edeceğim
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ve artık Türkiye şunu bilmeli; ayrışmayacağız inadına kucaklaşacağız, kavga etmeyeceğiz barışacağız" diye sözlerine başladı. CHP lideri, "Altı lider birlikte mücadele ediyoruz, var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğiz" diye konuştu.

Sistem eleştirisi yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi inşa edildiğinde 'Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz' dediler. Herkes gezmeye başladı. Erdoğan geldi oturdu. Tek adam rejiminin faturası hepimizin önünde duruyor. Bu rejim bizi mahvetti. Bu rejim Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur. Türkiye buradan çıkmak zorundadır.TL değer kaybettiğinde cari fazla vereceğiz diyorlardı. Cari açık 4 kat arttı. Tek adam rejiminin bütün teorileri çökmüş durumda" dedi.

DOĞALGAZ FİYATLARI

Kılıçdaroğlu, "Rusya-Ukrayna savaşından sonra doğalgaz fiyatları yüzde 80 düştü. Sanayi ve doğalgaz santralleri için yüzde 13 düşürdüler ama konutlarda, işyerlerinde yok. Bütün konut, işyeri sahiplerine sesleniyorum. Vergi veriyorsunuz ama bir de dünyada yüzde 80 düşen doğalgazı pahalı olarak size ödetiyorlar. Bunun çözümünü istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret üzerine konuşan CHP lideri, "5,4 milyon kişi açlık sınırının altında maaş alıyor. Bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum; iktidar olduğumuzda görevim hiçbir asgari ücretlinin açlık sınırının altında maaş almayacağı düzeni inşa etmek" diye konuştu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE YAŞANANLAR

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara değinen CHP lideri, "Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atandı. Sonra ayrıldı. Sonra kendi içlerinden bir kayyum çıkardılar. Boğaziçi Üniversitesi sıradan bir üniversite değildir. Dünyanın en önemli ve saygın üniversitelerinden birisidir. Dünyanın saygı duyduğu bilim insanlarını attılar, öğrencileri dövdüler. Okul 200 sıra geriye düştü. Brütüs Naci durmadı, okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptığı binaya da el koydu. Buradan Naci'ye sesleniyorum; zulümden, adaletsizlikten, baskından hoşlanmam. Yapanları da asla affetmem." dedi.

ORTAK MUTABAKAT METNİ

Altılı masanın açıkladığı ortak mutabakat metni hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Altı lider bir araya geldik, devlet için bir beka sorunu haline gelen tek adam rejimini değiştirip, demokrasiyi getirmek için bir araya geldi. Cumhuriyet tarihinde altı lider bir araya gelip 2300'ün üzerindeki soruna tek tek çözüm üretiyorsa, oybirliğiyle yapıyorsa Türkiye'nin geleceği aydınlıktır" dedi.

CHP lideri, "Hiç kimse endişe etmesin, devleti yeniden inşa edeceğiz. Yolsuzluk, hırsızlık var; bunu engelleyelim diye hiç konuştular mı? Demediler, oradan besleniyorlar. Yolsuzluktan besleniyorlar. Devletin saygınlığını koruyacağız. Sağlıktan adalete, dış politikadan çiftçinin sorunlarına kadar" diye konuştu.

"Biz duygularımızla değil, aklımızla hareket ediyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz onlar gibi değiliz. Onlar malı götürüyorlar. Biz herkesin hakkını ve hukukunu teslim etmek için mücadele ediyoruz. Hapishanelerinde kimsenin olmadığı, herkesin huzur içinde yaşadığı Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz" dedi.

SAYIŞTAY'A SESLENDİ: 418 MİLYAR DOLARI GÖRMEZSEM

Bir konuda en başından beri çok açık ve net konuşuyorum. Bu beşli çetelerin devlet hazinesinden fazlasıyla götürdükleri paraları, malları tahsil edeceğimin sözünü verdim. O paralar bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır. Bu çetelerle bu savaşı ilan etmeden önce, dost meclislerinde çok uyarıldım. Mafyası var, paramiliter grupları var, diyen insanlarla bir araya geldim. Bunların tamamı samimi kaygılardı. Ben bütün bunları bilerek yola çıktım. Görüşme talepleriyle geldiklerinde, görüşmeyi kabul edersem bu kirli düzenin hedefi olmayacağımı da çok iyi biliyordum. Bu çetelerin bir kısmı Erdoğan da önceden vardı. Her gelen iktidarla hizalanmış bunlar. Ne kadar karanlık odak varsa hepsini beslemek zorundasın, bunlarla işbirliği yaparsan.

Asıl panik ne zaman başladı? Uzman ekiplerin Hazine'den çalınan paranın peşine düştüler. Devletin Hazinesi'nden çalınan paranın 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları, suikast tehditleri gelmeye başladı. Asla ve asla geri adım atmayacağım.

Bu vesileyle, devletimizin temel konularından biri olan Sayıştay'a seslenmek istiyorum. İktidara geldiğimizde 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Raporda görmezsem yakarım sizi. 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde kendi raporlarımızla karşılaştıracağız. Son bir şans vermek için randevu talep edeceğim, daha ayrıntılısını onlarla konuşacağım."

CHP lideri Kılıçdaroğlu sözlerini "Ben Kemal, geliyorum" ifadeleriyle tamamladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk bilim ekibi jeoloji çalışmaları için Antarktika yolunda! -Öne çıkan haberler
GÜNDEM Türk bilim ekibi Antarktika yolunda
Son dakika haberleri: Habur Sınır Kapısı'nda feci darp! 2 görevli açığa alındı!
GÜNDEM Habur Sınır Kapısı'nda feci darp! 2 görevli açığa ...
TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları neler, başvuru nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir? 2023 TOKİ İlk Evim projesi detayları
GÜNDEM Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru detayları
Çanakkale'de bir genç evinde başından vuruldu - Haberler
GÜNDEM Çanakkale'de bir genç evinde başından vuruldu
Hac kura tarihleri AÇIKLANDI! 2023 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? Diyanet kişi başı Hac fiyatları
GÜNDEM Hac kura tarihleri belli oldu!
Yalnız yaşayan kadının cansız bedeni bulundu
GÜNDEM Yalnız yaşayan kadının cansız bedeni bulundu
5 öğrencinin öldüğü servis kazasında şoför çocukları suçladı! -Güncel haberler
GÜNDEM 5 öğrencinin öldüğü servis kazasında şoför çocukları ...
Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? 2023 İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi
GÜNDEM Gözler İstanbul TOKİ kura tarihlerinde!
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 son durum: Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, 2. etap alım tarihi açıklandı mı?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı bekleniyor...
Son dakika: Karısına acı çektirmek için 7 yaşındaki kızını öldürdü!
GÜNDEM Karısına acı çektirmek için 7 yaşındaki kızını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.