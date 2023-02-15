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Haberler Gündem Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Seçimler zamanında olacak
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Son dakika haberi CHP lideri Kılıçdaroğlu: Seçimler zamanında olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 ili vuran deprem hakkında basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, "Beceriksizlikleri on binlerce cana mal oldu" dedi. Seçimlere ilişkin konuşan CHP lideri, "Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, Anayasa ve kurumlar bunu çok iyi bilsin" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, üniversitelerin de bir an önce açılması gerektiğini vurguladı

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Seçimler zamanında olacak
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Dehşet içindeyim, bir üzülüyor, bir öfkeleniyorum. Duygularım karma karışık. Evlat kaybetmiş annelere sarıldım. Ölmüş evladının cenazesini bekleyen babalarla ağladım.

Bu millete 'Devlet nerede' diye sordurttular. Tedbirsizlik, sorumsuzluk, denetimsizlik, yıkım, çöküş, rüşvet, liyakatsizlik, yağma, hırsızlık... Devlet nerede sorusu bunları akıllara getiriyor.

Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Tek adam rejimi devleti felç etti. Devlet yönetilmiyor, devlet yok edildi. Bu yaşadıklarımızın tek sorumlusu, tek adamdır.

İnsanlarımız donarak öldüler. İnsanlarımız ölürken, onlar bu işi nasıl siyaset üstüne taşırız diye özel çaba harcadılar. Beceriksizlikleri on binlerce cana mal oldu. İnsanlarımız enkaz altında inlerken, Mehmetçiğimiz kışlada bekledi. Bu nasıl bir korkaklıktır... İlk 12 saat içinde bütün sorunları çözebilecek kapasiteye sahip ama kışlada beklettiler.

Tüm akli melekelerini kaybettiler. Tüm kurtarma alanlarının koordine olduğu alan sosyal medyaydı, yasak getirdiler. Haber kanallarına sorumluluğu hafifletme talimatları verdiler. İsyan eden vatandaşlarımızın önünden mikrofonları çektiler. Bir de 'Kader planı' dediler.

Sevgili halkım senin kader planında donarak ölmek var. Onların kader planında ise saraylar ve ışıltılı hayat var.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

Sonra İletişim Başkanlığı'nı devreye adlılar. Asrın Felaketi kampanyasını öne sürdüler. Bölgede hala arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen Erdoğan kendi iletişimin koordinasyonunu yaptı. İnsanlar molozlar altındayken video servis etmeye başladılar. Gerçekten akıllarını kaybetmişler.

Aslında biz bu İletişim Başkanlığı'nı daha önce de izlemiştik. Bu vitaminsiz Goebbels bunu daha önce de yapmıştı. Türkiye Yüzyılı dediler, asrın felaketini konuşuyorlar. İletişim Başkanlığı, Erdoğan ne zaman batırırsa, yeni bir kavram servis etmeye başlıyor. Yaptıkları PR acizliklerini normalleştirme çabasıdır.

Artık yetti, milletin canına tak etti. Bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimidir, Erdoğan'dır. Halkımıza yaşatılan koordinasyonsuzluk asrın beceriksizliğidir. Saygın kuruluşlar açıklanandan daha fazla can kaybından ve 84 milyar dolarlık hasardan bahsediyorlar.

Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama bir kişi istifa etmedi. Nasıl bir koltuk merakıdır, nasıl bir rant anlayışıdır. Rüşvet ve yandaş politikaların affı olmaz.

Halkıma söz veriyorum asla yakalarını bırakmayacağım ve hesabını soracağım.

"ÜNİVERSİTELERİ AÇIN"

O kadar saçmaladılar ki akılsız işlere devam ettiler. Üniversitelerimize ve öğrenci yurtlarına çökmeye çalışıyorlar. İstanbul'da 750 bin konut boş, turizmde 1,6 milyon kapasite var. Derhal üniversiteleri açın, öğrenciler yurtlarında kalsın. Büyükşehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz.

"DEMOKRASİYE DARBE TALEBİ"

Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, Anayasa ve kurumlar bunu çok iyi bilsin. Seçim savaş dışında ertelenemez. YSK böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe olur.

Savaş için bile TBMM kararı verir. Anayasa madde 78 çok açık. Tıpkı Anayasa 101. Maddede olduğu gibi. TBMM’de de YSK’da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum, aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur.

"1 YIL DAHA DEĞİL..."

Erdoğan çıkmış bana bir yıl daha verin mesajıyla ortada geziniyor. Erdoğan bu ülke tam 20 yıl verdi. Bu saatten sonra sana bir yıl değil, bir saat bile veremez.

Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin de yıkılışı. Ama Türkiye’nin büyük bir değişime ihtiyacı var. Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin yıkılışı. Türkiye’nin büyük bir değişime ihtiyacı olduğunu ifade ettim.

Bu iktidarı biz değiştireceğiz halkın oylarıyla. Sadece iktidarı değiştirmek yetmez, zihniyetini değiştireceğiz. Bu zihniyet tek adam zihniyetidir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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