CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşuyor. Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"1,5 yıl önceki iradesine sahip çıkan, eli kirlilerin, ağzı bozukların iftiralarına karşı burada CHP ne demektir dosta düşmana gösteren delegelerimize teşekkür ediyorum.

Bir kara haftada CHP'ye, İBB'ye, İstanbul Barosu'na kayyum diye başlamışlardı. Birileri gücünü geçmişte seçimden, sandıktan alan sonra kimin kendisine oy verdiğini unutup, emekliyi unutup, asgari ücretliyi unutup zengin dostu olan, herkesten oy isteyip bir avuç çıkar çevresine hizmet edenler milletin gözünden düştükleri için, 31 Mart seçimlerini hazmedemedikleri için İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına darbe girişimlerine karşı dik durup adayımızı belirlediğimiz haftada, aday adayımızın 31 yıl önceki diplomasını iptal ederek, ertesi gün polislerle kapısına dayanarak, 4 gün sonra yapılacak seçimlere kadar gözaltında tutarak, 4'üncü gün hakim karşısına çıkararak, tutuklama talep ederek artık milletle bir işlerinin kalmadığı, millete saygılarının kalmadığını tüm Türkiye ve dünyaya gösterdiler.

19 Mart darbesine girişenler, pazar sabahı Ankara'da, Anadolu'da ve 81 ilde milletin kalktığını, gören vatandaşlar büyük bir iş başardı. O irade milletin iradesi. Bizim peşinde gittiğimiz yok demokrasi yoludur.

"DELEGELERİMİZ GEREKLİ CEVABI VERDİLER"

Biz milleti sandığa davet ederken, o kötü akıl CHP'yi karıştırmaya niyetli akıl cuma günü partiye kayyum atamaya kalktı. Bu partiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partisine, yaptığı kurultaylarla Türkiye'nin gidişatına yön vermiş, işçi ve kadın haklarını tanımış bu partiye, Türkiye'nin önünü açmış bu partiye kayyum atamaya yeltendiler. O gün bir saniye bile düşünmeden bu kurultayın yeniden toplanmasını, kararını tazelemesini ve CHP'nin birliğini ve beraberliğini göstermesini istedik. O gün biz bu kararı verip de hızla başvuru yaparken, Arena'daki büyük salonu talep etmek istedik, 3 gün sonra cevap veririz dediler. İşte biraz önce yapılan seçimde delegelerimiz en iyi en net en sert şekilde gereli cevabı verdiler.

"CHP'Yİ KİMSE TUTAMAZ"

CHP artık evlerde oturmayan, sokaklardan çekinmeyen, meydanları dolduran, mücadeleyi nereye çağrılıyorsa orada veren dinamik bir partidir. Son birkaç ayda bizlere katılan 400 bin yeni üyemizle birlikte CHP bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir, CHP'yi kimse tutamaz.