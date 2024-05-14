CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Soma faciasının yıldönümü dolayısıyla konuşan Özel, "İlk günlerde müthiş bir adalet mücadelesi kararı verecek, genç, dürüst, namuslu bir hakimin karardan önce değiştirilmesiyle, önce birinci kademe mahkemesinde hepimizin yüreklerini sızlatan karar alındı. Yargıtay kararı bozdu. 5 günde gidecek karar 5,5 ay bekledi. Heyetin üçünü görevden aldılar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı karara itiraz etti. 3'e 2 kendi dairesinin kararını bozdu. Ölen işçi başına 5 gün yatanlar çıktılar. Dün de küstahlık yaptılar 'Geride kaldı, biz orayı unuttuk' dediler. Dün Soma'da tarihin en büyük kalabalığı vardı. Karar değişmedi ama atmosfer değişti. Anneler ilk kez 'Biz adaletin bir gün geleceğine inandık' dediler" diye konuştu.

REKLAM İşçileri sendikalara üye olmaya çağıran Özel, "Soma'da 301 kişi öldü, tüm dünya duydu. Türkiye'de 649 madenci daha öldü. Soma'dan bugüne iki Soma daha oldu. Mesaj Türkiye işçi sınıfınadır. Yargıya hakim, medyaya hakim sermaye size 'Örgütlenin' diyorlar. Yaşamak ve emeği savunmak için örgütlenin" ifadelerini kullandı. Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "ILO rakamları açıkladı, Türkiye ölümlü işçi kazalarında dünya birincisi. Bu ülkede yarın senin evladın, senin komşun en sevdikleriniz hayatını kaybederler çünkü dünyada işçi hayatının Türkiye kadar ucuz ve tehdit altında olduğu başka ülke yok."

ECZACILAR GÜNÜ: GERİ ÖDEME KAPSAMI ve SMA'LI ÇOCUKLAR Kendisi de eczacı olan Özgür Özel, Eczacılık Günü'nü kutlayarak, ilaç sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti. Özel, "TÜİK verilerine göre ülkemizin sağlık harcamalarına ayırdığı para yüzde 3,7. OECD'nin en düşük rakamı. Birileri 'ilaçta tasarruf yapıyoruz' diyorlar, bunun savunucusu biziz. Euro 35 lira olmuşken ilaçta 17 lira kabul etmek nelere mal oluyor? Geri ödeme kapsamındaki ilaçlarda kısıtlama oluyor. Dünya yeni ilaçlardan yararlanıyor, biz yararlanamıyoruz. Hastalarımızın cebini yakan fiyat farkları var. Türkiye'deki ilaç firmalarının pek çoğu yabancılara satıldı. Yabancı ilaç kullanımı 2,5 katına çıkmıştı" dedi.

SMA hastası çocukların ilaç ihtiyacına dikkat çeken Özgür Özel, "SMA hastası çocuklar; nadir görülen hastalıklar, buna yakalanıyorsun, devlet ilacı karşılamıyor, Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'nin yetim ilaç politikası yok. SMA hastası ana baba tek başınadır. SMA hastalarındaki sorun şudur; üç farklı tedavi var. Aya ve hastaya göre değişiyor. Yetim ilaç politikası yok diye, gerçekle yaşanan arasında dağlar kadar fark var. Bilim kurulu oluşturulması lazım" diye konuştu. "2 TRAKYA'YI KAYBETTİK" Çiftçiler Günü'nü de kutlayan Özel, "Dünyanın en eski mesleği. O olmazsa hayat olmaz. Toprak olmadan, tohum olmadan, su olmadan, tarım olmadan hayat olmaz. Cumhuriyet yapılması gereken en doğru tespiti yaptı ve tarım potansiyelinin planlı şekilde geliştirilmesi için hamleler yaptı. Çiftçinin üzerindeki yükleri kaldırdı, modernizasyonu yaptı. Toprak reformuyla köylüyü topraklandırma, çiftçiye modern destekler sunma ve restorasyon çalışmaları sonuç alıcıydı. 2. Dünya Savaşı sırasında bunlar yapılırken, takip eden dönemde bu hedefler sekteye uğratıldı. Bugün ağır bir tarım ve gıda kriziyle karşı karşıyayız. 20 yıldır uygulanan politikalarla Türkiye'nin ekilen dikilen arazileri 3,7 milyon hektar azaldı. Bu iki Trakya demek" dedi.

Tarım Kanunu hatırlatan Özel, "Çiftçiler kanuna göre 263 milyar prim hat etmişken, 85 milyar ödenmiş. Türkiye yaş ortalaması düşük olmasına rağmen, çiftçilerinin yaş ortalaması 58. Artık genç çiftçi yok. Çok ciddi tedbirler alınması lazım" ifadelerini kullandı. Özel tarım politikası hakkında şunları söyledi: "Kapsamlı bir hazırlığımız var. Dinamik tarım politikaları öneren, maliyetleri azaltan, verimi yükselten nitelikli tarım bütçesi öneren çalışmamız var. Tekelci yapıya dur diyecek önerilerimiz var. Yapısal reformu bu ülkenin önüne koymaya hazırlanıyoruz. Hayvancılık politikalarında yeni sayfa açacağız. Tarımsal kamu yönetimini yapılandıracağız. Bağımsız, demokratik kooperatif yapılarının üreticilerin örgütlenmelerini sağlayacağız. Bunları önümüzdeki iktidarımız için hazırlıyoruz."

MECLİS'E ÇAĞRI: TASARRUFUN DIŞINDA KALMASIN "Dün kamuda tasarruf genelgesi yayınlandı" diyen Özel "Bu genelgede bir olumlu fark var, sarayın Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında bırakılmamış olması. Meclis dışarıda tutulmuş, bu gayet olağan bir durum. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum; bu hafta içinde TBMM Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırsın. Meclis kendi genelgesini hızla hazırlamalı. CHP olarak bütün gruplara ve Meclis Başkanı'na çağrıda bulunuyoruz" dedi. CHP'nin tasarruf genelgesi hakkında konuşan Özel, "Belediyelerimizin hem bizim hem Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymasını bekliyorum. CHP'li belediyeler geçmiş icraat pratiklerine bakıldığında yarı fiyatına iki kat iş yapar. Hem tasarrufluyuz hem verimliliğimiz yüksek" diye konuştu.