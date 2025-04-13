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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 10 milyon imza aşıldı | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel: 10 milyon imza aşıldı

        CHP Genel Başkanı Özel, Samsun'da partisince düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Özel, "Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun'dan atıyor. Millet sandık istiyor." dedi. Özel ayrıca, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattıkları imza kampanyasında 10 milyon imzanın aşıldığını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:06
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        CHP lideri Özel: 10 milyon imza aşıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mottosuyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, başlangıç mitinginin Samsun'a yakıştığını söyledi.

        AA'da yer alan habere göre "Bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var." diyen Özel, güçlerini milletten aldıklarını ve erken seçim istediklerini belirtti.

        Özel, "Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun'dan atıyor. Millet sandık istiyor. Artık millet başında emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri işsiz bırakan, gençlerin gelecek umudunu söndüren ve seçimi kazanamayacağını anlayınca geldiği demokrasi treninden inen, sandıktan kaçan, sandıktan korkan bir otokrat istemiyor. Millet, demokratlar, seçim istiyor, seçim." diye konuştu.

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        İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun demokratik şekilde kazandığını dile getiren Özel, "Bizim devlet geleneğimizin özü adalettir. Devletin içinden adaleti çekersen geriye sadece bir çete kalır, silah kullanan, insanları özgürlüğünden alan, para toplayan ama millete değil başkalarına hizmet eden yapı demokratik bir devlet değil, cuntanın çetesidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu cuntadan, devleti suç örgütü gibi yöneten bu iktidardan ilk sandıkta kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

        Hedeflerinin, güçlü bir parlamento, güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu vurgulayan Özel, şöyle devam etti: "Güçlü bir parlamento, güçlendirilmiş parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığı ve cumhurbaşkanının ve başbakanın ayrı ayrı olduğu, birbirine saygılı olduğu, ikisinin de milletin önünde eğildiği bir sistemi Ekrem Başkanımızla birlikte el ele omuz omuza en kısa zamanda kuracağız."

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        "GÜN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR"

        Saraçhane'de kendilerine destek veren partilere, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Özel, "Gün demokrasiye sahip çıkma, çok zor kazanılmış sandığa sahip çıkma, köydeki amcamın da İstanbul'daki gencin de kendi geleceğini eşit oylarıyla tayin ettiği demokrasiye sahip çıkma günüdür. Onun için biz önümüzdeki seçime otokrasi isteyen, cuntayla demokrasi isteyen bütün partilerin yapacağı büyük bir mücadele için hazırlanıyoruz. Omuz omuza olacağız hep birlikte de kazanacağız." diye konuştu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattıkları imza kampanyasında 10 milyon imzanın aşıldığını sözlerine ekledi.

        Fotoğraflar: İHA

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