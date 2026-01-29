Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özgür Özel'den İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özgür Özel'den İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret

        CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, Aziz İhsan Aktaş davası hakkında, "O iddialar doğru olsaydı Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızın bulunduğu, boş valizlerle girip dolarlarla çıktıkları toplantıların görüntüleri olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim" dedi. Dervişoğlu da Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak, "Herkes tarafından Cumhuriyet'e dair hassasiyetlerimizin önemsenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'den Dervişoğlu'na ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına ilişkin, "O iddialar doğru olsaydı, Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızın bulunduğu, boş valizlerle girip dolarlarla çıktıkları toplantıların görüntüleri olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?" dedi.

        Özel, beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

        İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Dervişoğlu'nu kutladı.

        Özel, CHP'nin en kötü günlerinde İYİ Parti'nin acılarını ilk paylaşanların arasında olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Görüşmede en düşük emekli maaşı ile mevcut asgari ücreti konuştuklarını aktaran Özel, "Muhalefet partileri olarak iktidarla ne kadar derin bir ayrışma içerisinde olduğumuzu, hayal ettiğimiz ülkeyle AK Parti'nin dayattığı ülkenin ne kadar birbirinden farklı olduğunu ve hayallerimizin bizi nasıl bir arada tuttuğunu konuşma imkanı bulduk." dedi.

        Bir gazetecinin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davayla ilgili sorusunu yanıtlayan Özgür Özel, şunları kaydetti:

        "O iddialar doğru olsaydı Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızın bulunduğu, boş valizlerle girip dolarlarla çıktıkları toplantıların görüntüleri olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim? Parkeyi kaldırıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde parkenin altından 2 milyon euro çıkan görüntüler olsaydı ben o mahkemeye gidebilir miydim? O iddianameler olsaydı, ellerinde bu videolar olsaydı, delillerinin yüklendiği portallara, söyledikleri gibi 1200 tane cep telefonunun alınıp delegelere dağıtıldığı olsaydı, 560 milyar yolsuzluk olsaydı ben salona gidebilir miydim? Haydi o salona bir AK Parti milletvekili gelse ya. O iddiaları dinleyip de 'Gördünüz mü bakın neler olmuş?' dese ya. Hiçbiri yok arkadaşlar. O yüzden artık bugünden sonra gördüğümüz hiçbir şeye şaşırmayacağız."

        REKLAM

        CHP Genel Başkanı Özel, Aziz İhsan Aktaş'ın duruşma salonuna getirilmesiyle ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Benim oraya gittiğim araba partime ait. Aziz İhsan Aktaş'ın oraya geldiği arabanın kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Aziz İhsan Aktaş'ın etrafında ana muhalefet partisini koruyan, ana muhalefet partisinin genel başkanına devletin verdiği korumalardan çok koruma vermişler, Aziz İhsan Aktaş'ı koruyorlar. Kimi, kimden koruyorsunuz? Kimi, hangi kapıdan sokuyorsunuz?"

        "CUMHURİYET'E DAİR HASSASİYETLERİMİZİN ÖNEMSENMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özel ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Görüşmede Türkiye'nin karşı karşıya olduğu problemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Dervişoğlu, emeklilerin meselelerini, gençlerin sorunlarını ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını istişare ettiklerini söyledi.

        Cumhuriyet'i, "Ulusu oluşturan bireylerin ayrımsız ve eşit olarak devletle sözleşme yapması" olarak tanımlayan Dervişoğlu, "Kimliği ne olursa olsun bir vatandaşın refahının, özgürlüğünün, haklarının ve sorumluluklarının teminatı, Türk milletinin bir parçası olmaktan geçer. Hangi kimlik olursa olsun, kimlik gruplarını incitmemek gibi bir niyetin diyeti, Cumhuriyet'in kimliğini bertaraf etmek olamaz, olmamalıdır." diye konuştu.

        Müsavat Dervişoğlu, 40 yıllık terörle mücadele döneminde Türk milletinin gösterdiği milli kimlik hassasiyetini anlamayanlara verilebilecek başkaca bir tavsiyenin olmadığını belirterek, "İmralı partisinin Türkiye'nin toplumsal hatlarına döşediği mayınlara ortak olmamak gerekmektedir. Tüm bu yaşananların, gerek Atatürk'ün gerek beka söyleminin ve gerekse kardeşlik hikayelerinin arkasına sığınarak örtülebilecek bir günahı çok aştığı gerçeğidir. Herkes tarafından Cumhuriyet'e dair hassasiyetlerimizin önemsenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        En düşük emekli maaşıyla ilgili soru üzerine Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

        "20 bin lirayla bir ailenin geçinebilmesi şayet mümkünse bu 20 bin liralık maaşı makul ve mazur görmek mümkündür. Ankara'nın en kenar semtinde ev kiralamaya kalksanız, bunun en az 25 bin lira olduğu gerçeğini görüyorsanız, bu maaşın ne kadar yetersiz olduğunu görürsünüz. İnsanlar, yoklukta eşitleniyor. Her 10 emeklinin sadece 1'inin maaşı asgari ücretin üzerinde. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahkeme başkanından ''görüntü'' tepkisi

        Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Davanın 2.celsesinde savunmalar sona erdi. Duruşmada Zeydan Karalar da savunm...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı