CHP MYK belli oldu
CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. Selin Sayek Böke Genel Sekreterlik görevini sürdürürken, Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı yeni katılan isimler oldu
CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. 24 kişilik MYK'da Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı MYK'ya girdi.
CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından yeni MYK da şekillendi.
Genel Başkanı Özgür Özel, 24 kişilik MYK'yı açıkladı. Buna göre CHP MYK şu isimlerden oluştu:
ÖZGÜR ÖZEL GENEL BAŞKAN
SELİN SAYEK BÖKE GENEL SEKRETER
ENSAR AYTEKİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ SEÇİM VE PARTİ HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZGÜR KARABAT İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
GÖKAN ZEYBEK YEREL YÖNETİMLER, DİRENÇLİ KENTLER VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
BURHANETTİN BULUT HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYAYLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
DENİZ YÜCEL PARTİ SÖZCÜSÜ
GÖKÇE GÖKÇEN ADALET BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
AYLİN NAZLIAKA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
GAMZE TAŞCIER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
NAMIK TAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
DENİZ YAVUZYILMAZ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
SEVGİ KILIÇ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
YALÇIN KARATEPE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
MURAT BAKAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
GÜLŞAH DENİZ ATALAR KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
SUAT ÖZÇAĞDAŞ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
YANKI BAĞCIOĞLU MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
PINAR UZUN OKAKIN SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
ERHAN ADEM TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET NECATİ YAĞCI TİCARET BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
ULAŞ KARASU ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI