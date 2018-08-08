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Son dakika: CHP MYK üyeleri istifalarını sunacak

Son dakika... CHP MYK toplantısı bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. MYK üyelerinin yeni bir kurul oluşturulması için istifalarını CHP liderine ileteceği ileri sürüldü. Ayrıca, Yeni “A Takımı”nı parti örgütünün beklentilerini dikkate alarak birkaç gün içinde açıklayacağı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun MYK’daki bazı görev alanlarını birleştirerek, kurulun üye sayısını düşürebileceği kaydedildi

08.08.2018 - 07:59 | Güncelleme:

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imzanın bulunamadığının anlaşılmasının ardından gözler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetiminde yapacağı değişime çevrildi. Bu çerçevede, bugün yapılacak kritik toplantıda, MYK üyelerinin yeni bir kurul oluşması için Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunacağı öğrenildi. Birkaç gün içinde yeni “A Takımı”nı açıklayacağı kaydedilen Kılıçdaroğlu’nun, yeni yönetimini belirlerken parti içi dengeleri gözeterek, kurultay talep eden bazı isimlere de MYK’sında yer verebileceği belirtildi.

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, Kılıçdaroğlu, 24 Temmuz’da yaptığı açıklamada, partide ciddi bir değişimin olacağını açıklamış, ancak bu değişimin hayata geçmesi için olağanüstü kurultay sürecine ilişkin tartışmanın bitmesini beklemişti. Kurultay girişimine ilişkin yasal sürenin dolması üzerine Kılıçdaroğlu, “değişim” planını devreye soktu.

İSTİFA EDECEKLER

Kılıçdaroğlu, pazartesi yapılması planlanan MYK toplantısını bugüne erteledi. Alınan bilgilere göre, bugün 11.00’de yapılacak toplantıda, 18 kişiden oluşan MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu’nun “elini rahatlatmak” ve yeni bir yönetim oluşturmasının önünü açmak için istifalarını sunacak. Parti kurmayları, genel başkana desteklerinin tam olduğunu, alınacak kararlara destek vereceklerini ifade etti.

DENGE POLİTİKASI

Yeni “A Takımı”nı parti örgütünün beklentilerini dikkate alarak birkaç gün içinde açıklayacağı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun MYK’daki bazı görev alanlarını birleştirerek, kurulun üye sayısını düşürebileceği kaydedildi.

Parti kulislerinde, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ankara milletvekilleri Bülent Kuşoğlu ve Ali Haydar Hakverdi ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın yeni MYK’da yer alabileceği yorumları yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun, “denge” politikası çerçevesinde, kurultay talep eden bazı isimleri de MYK’ya alabileceği belirtiliyor. Bu çerçevede, bir süre önce, kurultayın toplanması halinde genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan PM üyesi Haluk Pekşen ile kurultay için imza veren Hakkı Suha Okay’ın MYK’da görevlendirilebileceği öne sürülüyor. PM üyesi Ayşe Eser Danışoğlu’nun ismi de MYK üyeliği için konuşulanlar arasında yer alıyor.

Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısında, yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmak isteyenlerle ilgili de net tavır alacak. CHP liderinin aday olmak isteyenlerin nihai kararlarını kendisine bildirmelerini isteyeceği ve bu isimlere yeni MYK’da yer vermeyeceği belirtildi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

CHP’de, “değişim” isteyen muhalefet kanadı, yeterli delege imzasına ulaşamasa da olağanüstü kurultay talebinden vazgeçmiyor. 630 delege imzasını genel merkeze teslim ettiklerini savunan muhalif kanat, genel merkez yönetiminin, “geçerli” imza sayısını 569 olarak açıklamasının ardından yeni bir hamle yaptı.

Kurultay için imza toplayan çağrı heyetinden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve beraberindekiler, dün parti genel merkezine gelerek, teslim ettikleri imzalarla ilgili yapılan incelemenin detaylarına ilişkin bilgi almak üzere dilekçe verdi.

İmzaların geçersiz sayılmasının gerekçeleri sorulan dilekçede, bazı imzaların hangi gerekçelerle geçersiz sayıldığı konusunda bilgi verilmesi istendi. Dilekçede, “630 noter onaylı delege imzası arasında imzasını çeken delege mevcut mudur? Mevcut ise imzalarını hangi yöntem ile çekmişlerdir? Bu delegeler kaç kişidir? İsimleri ve hangi ilin delegesi olduklarının tarafımıza bildirilmesini arz ederiz” denildi,

Kulislerde, imza sürecinin yargıya taşınması için bu hamlenin yapıldığı konuşuldu. Tüzün, kendilerinin bir yargı süreci başlatmayacağını, ancak delegelerin bireysel müracaatlarına bir şey diyemeyeceklerini söyledi. Tüzün, tüzük kurultayının toplanması için yeniden imza toplanacağı iddiaları konusunda, “Delege arkadaşlarımızla değerlendirme yaparak önümüzdeki süreci belirleyeceğiz” dedi.

"YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ"

Genel başkan adaylığı iddiasını sürdüren Muharrem İnce ise Twitter hesabından, “CHP’de olağanüstü kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz” açıklaması yaptı.

 

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